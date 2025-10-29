आज 29 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: कामकाज में सफल होंगे वृश्चिक वाले, जानिए कैसा बीतेगा बुधवार का दिन

वृश्चिक: सामाजिक परिस्थितियों की सकारात्मकता उत्साहित रखेगी. हितलाभ एवं कार्य विस्तार के प्रयास बनाए रखेंगे. संबंधों को मजबूती मिलेगी. सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ाएंगे. शुभता का संचार बढ़ा हुआ रहेगा. भेंट पर जोर रखेंगे. सहकारी मामलों पर ध्यान देंगे. भाई बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. वाणिज्यिक यात्राएं हो सकती हैं. कार्य व्यापार अपेक्षित बना रहेगा. साहस पराक्रम के प्रदर्शन में बेहतर करेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारों से सलाह रखेंगे.



नौकरी व्यवसाय: उपलब्धियों पर ध्यान बना रहेगा. कामकाज में सफल होंगे. पेशेवरों का भरोसा बढ़ाएंगे. करियर व्यापार में उत्साह से कार्य करेंगे. सबको जोड़े रखने का भाव रहेगा. पेशेवर उच्चप्रदर्शन बनाए रखेंगे.



धन संपत्ति: महत्वपूर्ण वाणिज्यिक यात्रा संभव है. आर्थिक कार्य सधेंगे. लाभ और नेतृत्व बढ़ाने का भाव रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. लाभ विस्तार बेहतर रहेगा. मनोवांछित लाभ संभव हैं. आर्थिक पक्ष प्रभावी रहेगा.



प्रेम मैत्री: सबके साथ मिलकर रिश्तों को संवारेंगे. भेंटवार्ता में सफल रहेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. अपनों पर ध्यान देंगे. सुख सौख्य और संवार बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. प्रियजन संग समय बिताएंगे. मित्र सहायक होंगे. मेहमानों का आगमन होगा. घर का वातावरण सुखकर रखेंगे.



स्वास्थ्य मनोबल: वातावरण अनुकूल रहेगा. स्वास्थ अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. मनोयोग से कार्य करेंगे.



शुभ अंक: 2 3 7 8 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: गणेशजी की पूजा वंदना करें. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. पराक्रम बढ़ाएं.

