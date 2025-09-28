आज 28 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: तेजी से आगे बढ़ेंगे, शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे

वृश्चिक - आधुनिक विषयों में रुचि दिखाएंगे. रचनात्मक पक्ष संवार पाएगा.लोगों से बेहतर व्यवहार बनाए रखेंगे. नवयोजनाएं सफल होंगी. कार्य कुशलता बल पाएगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. स्वजनों से खुशियां को साझा करेंगे. संपर्क संवाद का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर रखेंगे. नवीन प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. संबंधों में सहजता आएगी. अपनों में भेंट मुलाकात होगी. जीवन स्तर संवार पर रहेगा. आवश्यक लक्ष्यों को साधेंगे. आदरभाव भाव बढ़ेगा.
नौकरी व्यवसाय- नीति नियम बनाए रखेंगे. साख सम्मान पर ध्यान देंगे. नवकार्योंसे करियर कारोबार में प्रभाव बढ़ेगा. सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. कार्योंमें तेजी आएगी. लंबित मामलों को आगे बढ़ाएंगे.
धन संपत्ति- कला कौशल को संवारेंगे. रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा. वित्तीय विषयों पर ध्यान देंगे. लाभ में वृद्धि होगी. योजनाविस्तार को बल मिलेगा. तेजी से आगे बढ़ेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे.
प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह के प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे. सकारात्मकता से सभी को प्रभावित करेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रियजनों की सुनेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. मैत्री पक्ष बेहतर रहेगा. सबका साथ सहयोग पाएंगे. संबंध प्रभावशाली रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बढेगा. खानपान पर ध्यान देंगे. स्मरणशक्ति में सुधार होगा. दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे. जीवनशैली संवार पर रहेगी. अवरोध दूर होंगे.
शुभ अंक : 1 और 9
शुभ रंग : चेरी कलर
आज का उपाय : महिषासुर मर्दिनी देवी कात्यायनी की पूजा साधना करें. लाल वस्तुओं एवं स्वर्णादि को भेंट करें. सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें एवं अर्घ्य दें. सरल रहें.