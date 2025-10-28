scorecardresearch
 

आज 28 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: धनसंग्रह में वृद्धि होगी, पैतृक पक्ष पर ध्यान देंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 28 October 2025, Scorpio Horoscope Today: वित्तीय मजबूती बड़ा करने की भावना बढ़ाएगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. बैंकिंग कार्यों को बढ़ावा देंगे. उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे. धनसंग्रह में वृद्धि होगी. पैतृक पक्ष पर ध्यान देंगे. योजनाओं को संवारेंगे.

वृश्चिक- आर्थिक उछाल के अवसरों को भुनाएंगे. पारिवारिक संवाद मधुर बना रहेगा. निजी प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. अपनों के साथ खुशियां बांटेंगे. परंपरा संस्कार को बढ़ावा देंगे. कला कौशल पर जोर रहेगा. निजी विषयों में रुचि लेंगे. घर में अनुशासन रखेंगे. उत्सव आदि से जुड़ेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. लेनदेन में प्रभावशीलता बढ़ाएंगे. चहुंओर तेजी बनी रहेगी. घर में हर्ष आनंद बढ़ेगा. परंपराओं का पालन करेंगे. धन संपत्ति में रुचि बनी रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- सफलता का स्तर उम्मीद से अच्छा रहेगा. पेशेवरों से तालमेल बढ़ेगा. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. आर्थिक मामलों को गति मिलेगी. विविध प्रयासों में अनुकूलता बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. जीत का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय मजबूती बड़ा करने की भावना बढ़ाएगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. बैंकिंग कार्यों को बढ़ावा देंगे. उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे. धनसंग्रह में वृद्धि होगी. पैतृक पक्ष पर ध्यान देंगे. योजनाओं को संवारेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में मंगलकारी स्थिति रहेगी. चहुंओर सकारात्मकता बढ़ेगी. परिवारिक खुशियां को बढ़ाएंगे. रक्त संबंधों में मजबूती रहेगी. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. अतिथियों का आगमन बना रहेगा. प्रेम स्नेह के प्रयास बने रहेंगे. कुटुम्बियों से तालमेल बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अतिथि का आगमन संभव है. वातावरण में शुभता का संचार रहेगा. रहन सहन आकर्षक होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व को संवारेंगे.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : चमकीला लाल

आज का उपाय : परमवीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. आदरभावना बढ़ाएं.

