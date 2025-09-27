scorecardresearch
 

आज 27 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले प्रतिभा प्रदर्शन से सबको लुभाएंगे, सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 27 September 2025, Scorpio Horoscope Today: नीति नियमों का पालन करेंगे. करियर बेहतर बना रहेगा. विविध मामले हितकर रहेंगे. जिम्मेदारियों को हरसंभव निभाएंगे. सामंजस्य से काम लेंगे.  अवसर का इंतजार करेंगे.  सेहत संबंधी अवरोध दूर होंगे. 

scorpio horoscope
वृश्चिक - सृजनात्मक संवाद में प्रभाव बनाए रहेंगे.  भावनात्मकता बल पाएगी. रचनात्मक गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे.  करियर व्यापार के प्रति समर्पित रहेंगे.  अपनों में सुख सौख्य बढ़ेगा. हर्ष आनंद के पल निर्मित होंगे. संबंधियों के साथ खुशियां बांटेंगे. अनुकूलता बनी रहेगी. सुख सौख्य में वृद्धि होगी.  करीबियों को सुखद सरप्राइज दे सकते हैं.  योजनानुसार कार्य गति रखेंगे.  सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.  मधुर व्यवहार रहेगा.  यात्रा संभव है.  बड़प्पन से काम लेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक में महत्पूर्ण निर्णय ले पाएंगे.  प्रतिभा प्रदर्शन से सबको लुभाएंगे.  लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे.  नीति नियमों का पालन करेंगे.  करियर बेहतर बना रहेगा.  विविध मामले हितकर रहेंगे.  जिम्मेदारियों को हरसंभव निभाएंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों धैर्य दिखाएंगे.  जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे.  दीर्घकालिक योजनाएं रखेंगे.  साधनों को बढ़ाने पर जोर होगा.  विविध वित्तीय प्रयास गति लेंगे.  करीबियों का सहयोग पाएंगे.  लाभ संवार बना रहेगा. 

आर्थिक प्रेम मैत्री- प्रियजनों से उत्साह दिखाएंगे.  अपनों से परस्पर सहयोग रहेगा.  संवाद में सहजता से रखेंगे. सबके हित का भाव रहेगा.  परिजन प्रसन्न होंगे.  स्नेह विश्वास को मजबूती मिलेगी.  सभी का ख्याल रखेंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा.  प्रेम संबंधों में सहज रहेंगे.  रिश्तों को निभाएंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- सूझबूझ बढ़ेगी.  सामंजस्य से काम लेंगे.  अवसर का इंतजार करेंगे.  सेहत संबंधी अवरोध दूर होंगे.  व्यक्त्ति्व प्रभावशाली रहेगा.  उत्साह बनाए रखेंगे. 

शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : देवी मां की विधिवत् पूजा वंदना साधना करें.  दुर्गासप्तशती का पाठ करें.  हनुमानजी के दर्शन करें.  शनिदेव का स्मरण रखें.  व्यवस्था संवारें. 

