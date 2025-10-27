scorecardresearch
 

आज 27 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: साज संवार बनी रहेगी, शुभकार्योंं से जुड़ेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 27 October 2025, Scorpio Horoscope Today: आर्थिक मामलों को गति मिलेगी. साज संवार बनी रहेगी. शुभकार्योंं से जुड़ेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. रहनसहन व कला कौशल में तेज सुधार आएगा.

वृश्चिक  - व्यवसायिक अनुकूलन बना रहेगा. पारिवारिक कार्योंं में रुचि बढ़ाएंगे. वातावरण सकारात्मक रहेगा. अतिथियों का आगमन बना रहेगा. व्यवहार में मधुरता रहेगी. रहन सहन सुधार पर रहेगा. भेंटवार्ता में संकोच में कमी आएगी. मेलजोल बढ़ाने में रुचि लेंगे. रक्त संबंधों में मजबूती रहेगी. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. आर्थिक मामलों को गति मिलेगी. साज संवार बनी रहेगी. शुभकार्योंं से जुड़ेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. रहनसहन व कला कौशल में तेज सुधार आएगा. नेतृत्व पर फोकस होगा.

नौकरी व्यवसाय- कॉरपोरेट चर्चाओं में तेजी आएगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रहेंगे. पेशेवर सहजता सक्रियता बढ़ाएंगे. कामकाजी यात्रा हो सकती है. विभिन्न कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. संपर्क संचार बेहतर रहेगा. प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति-  वित्तीय परिणाम बेहतर बनाए रखेंगे. चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन रहेगा. धैर्य से निर्णय लेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. कार्यगति प्रभावी बनी रहेगी. सफलता प्रतिशत संवरेगा. उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे. बचत व बैंकिंग को बढ़ावा देंगे.

प्रेम मैत्री- सबके साथ सुख संवाद बनाए रखेंगे. अपनों के साथ समय बिताएंगे. करीबी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सबके समर्थन से आगे बढ़ेंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी. परिवार में आनंद के क्षण बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- शुभता का संचार बनाए रहेंगे. साहस संपर्क बढ़ेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. खानपान आकर्षक होगा. मनोबल बढ़ेगा.
शुभ अंक : 1 और 9
शुभ रंग : मरून
आज का उपाय : भगवान कार्तिकेय सहित महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. विनम्र रहें.
 

