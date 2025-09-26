scorecardresearch
 

आज 26 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक वालों के निवेश के मामले गति लेंगे, ये है आपका लकी नंबर

Aaj ka Vrishchik Rashifal 26 September 2025, Scorpio Horoscope Today: विविध कार्यकारी मामले लंबित रह सकते हैं. विनम्रता बनाए रहेंगे. लेनदेन पर ध्यान देंगे. न्यायिक विषयों में धैर्य बढ़ाएं. यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा.

scorpio horoscope
वृश्चिक - तैयारी और सूझबूझ से धैर्य से आगे बढ़ते रहें. लंच के बाद तेजी से परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. आर्थिक पक्ष हितप्रद बना रहेगा. खर्च की अधिकता पर अंकुश बढ़ाएंगे. विदेश के कार्यों में रुचि रखेंगे. रिश्तों में संपर्क संवाद बेहतर होगा. विवेक बड़प्पन से काम लें. विविध कार्यकारी मामले लंबित रह सकते हैं. विनम्रता बनाए रहेंगे. लेनदेन पर ध्यान देंगे. न्यायिक विषयों में धैर्य बढ़ाएं. यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा. अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज सामान्य रहेगा. जोखिम उठाने से बचेंगे. विविध मामले पूर्ववत् रहेंगे. न्यायिक विषय गति पाएंगे. पेपरवर्क में गलती न करें. जिद व अहंकार में न आएं. करियर व्यापार में सावधानी बनाए रखें.

धन संपत्ति- निवेश के मामले गति लेंगे. लंबी यात्रा संभव होगी. आर्थिक विषयों में सजगता बनाए रहें. नीति नियमों का पालन बनाए रखें. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. भौतिक सुविधाएं व संसाधन बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में संवार बनी रहेगी. वाणी व्यवहार मधुर बनाए रखेंगे. अपनों के प्रति संवेदनशीलता रहेगी. चर्चा वार्ता में उतावली से बचेंगे. उचित अवसर का इंतजार करेंगे. मित्रों की अनदेखी नहीं करेंगे. सीख सलाह पर ध्यान देंगे. प्रेम संबंध प्रभावी रहेंगे. भावनात्मक विषयों में सजग रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंट के अवसर बनेंगे. भूल न करने से बचें. खानपान सामान्य रहेगा. विरोधी सक्रिय रहेंगे. स्वास्थ्यगत लापरवाही न करें. मनोबल बनाए रखें.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : रेड रोज

आज का उपाय : सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कुष्मांडा की पूजा वंदना एवं जप साधना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. वस्त्राभूषण भेंट करें. निरंतरता रखें.

