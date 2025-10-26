scorecardresearch
 

आज 26 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: योजनाओं को गति देंगे, संपत्ति के मामले बनेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 26 October 2025, Scorpio Horoscope Today: वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. चहुंओर सुखकर वातावरण रहेगा. आर्थिक हितों को बनाए रखेंगे. धन संचय के मामलों में उत्साह बना रहेगा.

scorpio horoscope
वृश्चिक - परिवार के लोगों से करीबी रहेगी. शुभचिंतकों से तालमेल बढ़ाए रखेंगे. महत्वपूर्ण आर्थिक मामले गति लेंगे. सुखद सूचना की प्राप्ति हो सकती है. मान सम्मान में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेंगे. प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. साख सम्मान बढ़त पर रहेगा. चहुंओर सफलता पाएंगे. पंरपरा संस्कार पर जोर रखेंगे. भव्यता और साज सज्जा बढ़ाएंगे. जीवन स्तर संवरेगा. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. चहुंओर सुखकर वातावरण रहेगा. स्वजनों का आगमन खुशी बढ़ाएगा.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक हितों को बनाए रखेंगे. धन संचय के मामलों में उत्साह बना रहेगा. व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे. वरिष्ठों को लेकर चलेंगे. वित्तीय कार्योंं को तेजी लाएंगे. प्रयासों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- लक्ष्यों को पाने आगे आगे होंगे. करीबियों का सहयोग होगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. साख सम्मान बढ़ेगा. श्रेष्ठ व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. योजनाओं को गति देंगे. संपत्ति के मामले बनेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सुख का माहौल बना रहेगा. स्वजनों से भेंट होगी. अतिथि सत्कार में आगे रहेंगे. स्वजनों से शुभ प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. मित्र प्रसन्न रहेंगे. वचन पालन रखेंगे. संबंधों में उमंग उत्साह बना रहेगा. प्रियजनों को समय देंगे. अपनों का सहयोग बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रतिभा को बल मिलेगा. सक्रियता से कार्य करेंगे. समन्वय से आगे बढ़ेंगे संग्रह संरक्षण बढ़त पर बना रहेगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा.
शुभ अंक : 1 8 और 9

शुभ रंग : चमकीला लाल

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. मृदुभाषी रहें.

