आज 25 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले जल्दबाजी से बचें, ये है आपका लकी नंबर

वृश्चिक - वित्तीय अनुबंधों जल्दबाजन न दिखाएं. लोगों की बातों व भ्रमजाल मे आएं. मेहनत व सूझबूझ से कार्य करें. दिखावे व बड़बोलेपन से बचें. कार्यगति बेहतर बनाए रखें. दूर देश के मामलों में पहल करेंगे. खर्च पर नियंत्रण कठिन होगा. अनुशासन पर जोर देंगे. आर्थिक मामले सहज सगज रहेंगे. विरोधी सक्रियता दिखा सकते हैं. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं. पेशेवरता से काम लें. लेनदेन में सावधानी बरतें. नियम निरंतरता रखें. दान धर्म में रुचि रहेगी. रिश्तेदारों से बनाकर चलेंगे.
नौकरी व्यवसाय - सेवाक्षेत्र बेहतर बना रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों से जुडे़ंगे. लेनदेन में जोखिम नहीं उठाएंगे. करियर व्यापार में सतर्कता रखेंगे. समय प्रबंधन बढ़ाएंगे. सक्रियता से आगे बढ़ें. मामले लंबित रह सकते हैं.
धन संपत्ति - आर्थिक स्थिति पूर्ववत् बनी रहेगी. विभिन्न कार्यों में दबाव अनुभव होगा. कामकाजी परिस्थिति साधारण रहेगी. खर्च निवेश बढ़ाएंगे. बजट के अनुरूप कार्यगति बनाए. जल्दबाजी न दिखाएं. तैयारी से आगे बढ़ें.
प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में उतावली न दिखाएं. वाणी व्यवहार में धैर्य बनाए रखें. चर्चा में सतर्क रहें. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् रहेगी. निजी संबंध सामान्य रहेंगे. मेलजोल बढ़ेगा. प्रियजनों की अनदेखी से बचें. रिश्तेदारी बढ़ेगी. पारिवारिक गतिविधियों में सक्रियता बनाए रहें. मित्रों का विश्वास जीतें.
स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहारिक संतुलन बढ़ाएं. वचन देने से बचें. तर्कशीलता रखें. वरिष्ठ सहायक होंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य सजगता बनाए रखें.
शुभ अंक : 3 7 9
शुभ रंग : चमकीला लाल
आज का उपाय : विनायक चतुर्थी का व्रत का संकल्प बनाए रखें. मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना करें. लाल पीली वस्तुओं का दान करें. ललिता स्त्रोत का पाठ करें. लोभ से बचें.