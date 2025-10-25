आज 25 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले संपर्कों को उठाएंगे लाभ, उच्च स्तर के लक्ष्य बनाए रखेंगे

वृश्चिक - रचनात्मक प्रयासों को बेहतर बनाए रखेंगे. आसपास के लोगों में सबसे बनाकर चलेंगे. कार्यक्षेत्र में सम्मान प्राप्त होगा. साहस से सभी प्रभावित होंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. जीवन स्तर संवरेगा. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. आवश्यक कार्यों में गति आएगी. लंबित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. पारिवारिक मामले पक्ष में बनेंगे. रचनात्मकता और भव्यता बनाए रहेंगे. सभी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. कार्यशैली आकर्षक रहेगी. खुशियां साझा करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- संपर्क का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर देंगे. साख सम्मान बढ़ेंगे. नवीन प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. लोगों से मेलजोल में बेहतर बने रहेंगे. आवश्यक लक्ष्यों को साधेंगे. साझा कार्य बनेंगे. साहस और पराक्रम से जगह बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- करियर कारोबार में लाभ बढ़ा रहेगा. उच्च स्तर के लक्ष्य बनाए रखेंगे. आयोजनों से जुड़ेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. लोकप्रियता बढ़ेगी. योजनाएं गति पाएंगी. स्वजनों से भेंट होगी. सबका सहयोग समर्थन बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- संबंध प्रभावशाली बने रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. व्यक्तिगत जीवन अच्छा रहेगा. स्नेह का प्रदर्शन करेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रिय की सुनेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. सभी से तालमेल बढ़ेगा. प्रेम पक्ष बेहतर बना रहेगा. सबका साथ सहयोग पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्थित कार्यशैली बनाए रखेंगे. खानपान की स्थिति संवार पर रहेगी. अवरोध दूर होंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. खानपान पर ध्यान देंगे. स्मरणशक्ति में सुधार होगा.

शुभ अंक :7 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : परमवीर भक्तशिरोमणि हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुएं दान करें. सहजता बढ़ाएं.

