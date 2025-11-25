scorecardresearch
 

Feedback

आज 25 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले लक्ष्य पर फोकस बनाए रहेंगे, सकारात्मक परिणामों से साहस पराक्रम बढ़ेगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 25 November 2025, Scorpio Horoscope Today: शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी.  संबंधों में मजबूती रहेगी.  भाई बंधुओं का सहयोग बढ़ेगा. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे.  महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है.  संचार संवाद में बेहतर रहेंगे.  

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक  - सामाजिक स्तर बेहतर बना रहेगा.  करियर कारोबार में प्रभावशीलता बनी रहेगी.  वाणिज्य व्यापार विस्तार लेगा.  इच्छित परिणाम बनेंगे.  शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी.  संबंधों में मजबूती रहेगी.  भाई बंधुओं का सहयोग बढ़ेगा. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे.  महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है.  संचार संवाद में बेहतर रहेंगे.  संबंध संवारेंगे. सामूहिक कार्यों में रुचि रहेगी.  वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा.  कामकाजी मामले बनेंगे.  यात्रा हो सकती है.  जोखिम उठाएंगे.  प्रदर्शन बेहतर रहेगा.  रिश्तों को मजबूती देंगे. 

नौकरी व्यवसाय - उचित प्रस्ताव मिलेंगे.  लक्ष्य पर फोकस बनाए रहेंगे.  नीति नियमों का पालन करेंगे.  विविध प्रयास गति लेंगे.  परंपरागत कारोबार में तेजी दिखाएंगे.  नए लोगों से संपर्क बढ़ाएंगे.  कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. 

धन संपत्ति- लाभ एवं कारोबारी विस्तार के प्रयास तेज बनाए रहेंगे.  सकारात्मक परिणामों से साहस पराक्रम बढ़ेगा. लाभ प्रतिशत संवार पाएगा.  जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे.  परस्पर सहयोग बना रहेगा.  योजनाएं बेहतर बनाए रखेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

सभी प्रसन्न रहेंगे, प्रिय से भेंट होगी 
व्यापार से जुड़े काम बनेंगे, उपाय- किसी गरीब को चावल दान करें 
Scorpio zodiac daily forecast and lucky color
वृश्चिक राशि वालों के आज रुके काम पूरे होंगे, शुभ रंग- सफेद 
सभी प्रसन्न रहेंगे, प्रिय से भेंट होगी 
वृश्चिक: नई योजना तैयार करने का समय है, उन्नति के रास्ते बनेंगे 

प्रेम मैत्री- करीबीजन आकर्षण अनुभव करेंगे.  सभी से अच्छा व्यवहार बनाए रखेंगे.  स्वजनों से नजदीकी बढ़ेगी. मनोनुकूलन बना रहेगा.  सुखद वातावरण रहेगा.  प्रेम के विषय सुखद रहेंगे.  मित्र संबंध बेहतर होंगे.  रिश्ते संवारेंगे. सहयोग की भावना रखेंगे.  प्रियजनों से भेंट होगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्य बढ़ाएंगे.  कार्ययोजनाएं गति पाएंगी.  उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन रहेगा.  स्वयं पर भरोसा रखेंगे.  स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.  व्यक्तित्व आकर्षक होगा.  मनोबल संवरेगा. 

Advertisement

शुभ अंक: 7 और 9

शुभ रंग: चमकीला लाल

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें.  घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं.  ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें.  प्रवचन सुनें. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement