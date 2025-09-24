scorecardresearch
 

Feedback

आज 24 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: बजट बनाकर आगे बढ़ें, स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं

Aaj ka Vrishchik Rashifal 24 September 2025, Scorpio Horoscope Today: पेशेवर कार्योंं में लापरवाही से बचें. सूझबूझ और सतर्कता बनाए रखें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. पारंपरिक कार्यों से जुड़ेंगे.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक - रिश्तों के प्रति उत्साह बनाए रखेंगे. संबंधों को निभाने में आगे रहेंगे. खर्च और निवेश पर अंकुश कठिन होगा. न्यायिक मामलों में धैर्य दिखाएं. कामकाज में संवेदनशीलता रहेंगी. सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता व संवाद में सहजता रखेंगे. प्रलोभन में न आएं. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. रणनीति से आगे बढ़ने की कोशिश रखें. पेशेवर कार्योंं में लापरवाही से बचें. सूझबूझ और सतर्कता बनाए रखें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. पारंपरिक कार्यों से जुड़ेंगे. विदेश यात्रा संभव है.

नौकरी व्यवसाय- रुटीन विषयों पर ध्यान दें. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लोभ प्रलोभन में न आएं. विभिन्न कार्योंं में जल्दबाजी से बचें. करियर के मामलों में अतिरिक्त सावधानी रखें. व्यापार में स्पष्टता रखें. पेशेवरों का भरोसा जीतें.

धन संपत्ति-- आर्थिक स्थिति मिश्रित बनी रहेगी. लेनदेन में हड़बड़ी से बचें. नियमों का पालन करें. निवेश संबंधी गतिविधियों में रुचि रहेगी. आय पूर्ववत् रहेगी. बजट बनाकर आगे बढ़ें. क्षमता से अधिक खर्च करने की आशंका है.

सम्बंधित ख़बरें

वाणिज्यिक पक्ष संवारेंगे, तेजी से आगे बढ़ेंगे 
वृश्चिक: काम करने का तरीका बदलें लाभ होगा, व्यापार में बड़े निवेश से अभी बचें 
नवरात्र के पहले दिन वृश्चिक राशि वालों को होगा लाभ, ये है आपका लकी नंबर 
वृश्चिक: आपकी योजनाएं सफल होंगी, मित्रों की सहायता से काम बनेगा 
वृश्चिक: नई योजना तैयार करने का समय है, उन्नति के रास्ते बनेंगे 

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में उतावली न दिखाएं. भेंट में जल्दबाजी से बचें. रिश्तों को बेहतर बनाए रखें. प्रियजनों की बात ध्यान से सुनें. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं. लोगों का भरोसा जीतें. संबंधियों का सम्मान रखें. प्रेम के मामले में सजग रहें. संवाद संपर्क में सहजता रखेंगे. मितभाषी बने रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- सबके प्रति सहयोग का भाव रखेंगे. रुटीन संवारेंगे. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. मनोबल बना रहेगा. नीति नियमों पर ध्यान दें.

Advertisement

शुभ अंक : 3 5 6 और 9

शुभ रंग : अखरोट समान

आज का उपाय : देवी मां चंद्रघंटा की पूजा वंदना साधना करें. साधक प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनें समझें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. नियमों की अवज्ञा न करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement