scorecardresearch
 

Feedback

आज 24 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले अवसरों का लाभ उठाएंगे, रिश्ते मजबूत होंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 24 October 2025, Scorpio Horoscope Today: महत्वपूर्ण मामलों में सफल होंगे. इच्छित सफलता की संभावना रहेगी. सबके साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्यों को वक्त से पहले पूरा कर सकेंगे.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक- रचनात्मक कोशिशों में अव्वल बने रहेंगे. टीम वर्क में तेजी रहेगी. साझा प्रयास फलेंगे. लक्ष्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे. उद्योग व्यापार में आत्मविश्वास बढ़ेगा. महत्वपूर्ण मामलों में सफल होंगे. इच्छित सफलता की संभावना रहेगी. सबके साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्यों को वक्त से पहले पूरा कर सकेंगे. नेतृत्व और प्रबंधन संवारेंगे. निजी विषयों को हल करेंगे. आवश्यक मामलों में गति बनाए रखेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. साथीगण उपलब्धि पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्यों को नए ढंग से आगे बढ़ाएंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. सृजन कार्यों पर अधिक जोर देंगे. कामकाजी संबंध संवरेंगे. वाणिज्य व्यापार गति लेंगे. आर्थिक मामले प्रभावशाली रहेंगे.

धन संपत्ति- विविध विषय पक्ष में बनेंगे. भूमि भवन के मामले बेहतर बनेंगे. सभी का सहयोग समर्थन पाएंगे. बचत पर ध्यान देंगे. सफलता की राहें खुलेंगी. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. टीम पर भरोसा रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

वृश्चिक राशि वालों की कारोबारी स्थिति रहेगी अच्छी, सेहत का रखें ख्याल 
वृश्चिक: सेहत का ख्याल रखें, व्यापार से जुड़े काम बनेंगे 
भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी 
वृश्चिक राशि वाले खर्चो से रहें सावधान, करें गोवर्धन पूजा के दिन ये उपाय 
आर्थिक मामले पूर्ववत् रहेंगे, विस्तार पर जोर होगा 

प्रेम मैत्री- करीबियों से भेंट मुलाकात बढ़ाएंगे. चर्चाओं में उत्साह रखेंगे. मन के मामले संवरेंगे. घर परिवार में मधुरता रहेगी. साथीगण प्रसन्न रहेंगे. मित्रता बल पाएगी. रिश्ते मजबूत होंगे. जिद अहंकार से बचें. रिश्तों में घनिष्ठता रहेगी. निजी जीवन में प्रेम व्यवहार मजबूत बनाएंगे. प्रभावी लोगों से मिलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जिम्मेदारियों को निभाएंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. करीबी मददगार होंगे. भावनात्मक मजबूत बने रहेंगे. आकर्षण बना रहेगा. शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें.

Advertisement

शुभ अंक : 6 7 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : देवी मां की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का दान बढ़ाएं. बड़बोलेपन से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement