आज 24 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: सभी प्रसन्न रहेंगे, प्रिय से भेंट होगी

वृश्चिक - घर परिवार में मेहमानों का आना बढ़ा रहेगा.सभ्यता और भव्यता पर जोर बनाए रखेंगे.संस्कारों को बढ़ावा देंगे.परंपरागत कार्योंें को आगे बढ़ाएंगे.विभिन्न आयोजन से जुड़ेंगे.धनधान्य बढ़त पर रहेेंगे.विश्वास से आगे बढ़ेंगे.घर में सुख सौख्य रहेगा.रक्त संबंध संवरेंगे.सकियता और साहस बनाए रखेंगे.सबको साथ लेकर चलेंगे.मनोरंजक यात्रा संभव है.व्यक्तिगत मामले गति लेंगे.इच्छित सफलता पाएंगे.पारिवारिक मामलों में रुचि बढ़ाएंगे.भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पैतृक व्यवसाय को बखूबी संभालेंगे.बचत कें प्रयासों में बेहतर होंगे. कार्यक्षेत्र में सभी का प्रभाव में ले सकेंगे.कार्यशैली आकर्षक रहेेगी.प्रयास पक्ष में बनेंगे.विभिन्न कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- धनधान्य संग्रह के अवसर बढ़ेंगे.मूल्यवान वस्तु का क्रय कर सकते हैं.हितलाभ संवारने में सफल होंगे.यात्रा संभव है.कार्यविस्तार की स्थिति बेहतर बनी रहेगी.वित्त प्रबंधन पर फोकस होगा.

प्रेम मैत्री- विनम्रता और विवेक बढ़ाए रखेंगे.वाणी व्यवहार से सभी प्रभावित हांेगे.सौंदर्यबोध में वृद्धि होगी.साज सज्जा पर जोर रहेगा.सबको साथ लेकर चलेंगे.परिवार के नियमों का पालन रखेंगे.भव्यता व साज संवार पर जोर रहेगा.सीख सलाह पर ध्यान देंगे.सभी प्रसन्न रहेंगे.प्रिय से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- मधुरता बनाए रखेंगे.मान सम्मान बढ़ा रहेगा.स्वास्थ्य सुधार लेगा.व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.सूझबूझ से कार्य करेंगे.मेलजोल बढ़ाएंगे.मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 1 7 और 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें.सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें.वचन पालन बनाए रखें.

