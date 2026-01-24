आज 24 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले खर्चो पर रखें नियंत्रण, रिश्तों में आ सकता है तनाव

वृश्चिक - महत्वपूर्ण मामलों में तेजी बनाए रखेंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर बनी रहेगी. उमंग उत्साह और अनुशासन से विविध परिणाम पक्ष में बनाए रखेंगे. भावनात्मक मजबूती का परिचय देंगे. पेशेवरों की सक्रियता बढ़ी रहेगी. मित्र संबंधों में मिठास बनी रहेगी. आर्थिक संतुलन बल पाएगा. अनुभवियों का साथ समर्थन पाएंगे. वरिष्ठों की आज्ञापालन बनाए रखेंगे. शक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. विविध विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. परिवार सहयोगी होगा. विपक्षियों पर दबाव बनाए रहेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. साख सम्मान बल पाएंगे. साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा. सभी श्रेणी के लोग प्रसन्न बने रहेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय कार्यों से पहल बनाए रखेंगे. जोखिम लेने का भाव रहेगा. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

प्रेम मैत्री- निजी संबंध मधुर रहेंगे. रिश्ते संवार पाएंगे. बड़़प्पन रखेंगे. सबका साथ पाएंगे. आशंकाओं में नहीं आएंगे. विवेक विनम्रता बढ़ी रहेगी. स्वजनों संग भ्रमण पर जा सकते है. करीबियों से सूचनाएं साझा करेंगे. प्रेम व मैत्री संबंधों का बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- शिक्षा पर जोर होगा. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. ध्यान व योग अपनाएंगे. व्यक्तित्व विकास बना रहेगा. कार्यशैली बेहतर होगी.

शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुआ

Advertisement

आज का उपाय : संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल तिलहन व काली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. स्पष्टता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----