आज 23 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वाणिज्यिक पक्ष संवारेंगे, तेजी से आगे बढ़ेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 23 September 2025, Scorpio Horoscope Today: आत्मविश्वास को बल मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सभी स्वजन सहायक हांगे.

वृश्चिक  - आर्थिक पक्ष की मजबूती बनी रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी होगा. पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. साहस पराक्रम से सभी को प्रभावित करेंगे. महत्वपूर्ण कार्य सधेंगे. चहुंओर सकारात्मक वातावरण रहेगा. करियर कारोबार में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा.
कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक वक्त बिताएंगे. आय में वृद्धि बनी रहेगी. तेजी रखेंगे. सूझबूझ से लक्ष्यों को साधेंगे. पेशेवर प्रयास बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

नौकरी व्यवसाय- लाभ प्रभाव में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक अवसर भुनाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन उम्दा बनाए रखेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. वाणिज्यिक पक्ष संवारेंगे. विविध गतिविधियों में सुधार संवार बढ़ेगा.

धन संपत्ति- करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. व्यवसायिक योजनाएं फलेंगी. अधिकारियों से भेंट होगी. प्रबंधकीय प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. सबका साथ और सहयोग मिलेगा. तेजी से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार के मामले अनुकूल बने रहेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में सहजता रहेगी. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. वाद संवाद में प्रभावी रहेंगे. रिश्ते बेहतर रखेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सभी स्वजन सहायक हांगे.

स्वास्थ्य मनोबल-  चर्चा मधुरता बनी रहेगी. व्यक्तित्व संवरेगा. बड़़प्पन बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य लाभ रहेगा. उूर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 3 5 9
 
शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : नवरात्रि के द्वितीय दिवस देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा वंदना करें. ध्यान साधना व्रत संकल्पों को बनाए रखें. प्रयास बढ़ाएं.

