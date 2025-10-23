आज 23 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वालों की कारोबारी स्थिति रहेगी अच्छी, सेहत का रखें ख्याल

वृश्चिक - आर्थिक अवसरों को पक्ष में भुनाने की सोच होगी. लोभ व प्रलोभन में न आएं. न्यायिक गतिविधियों में सक्रियता रहेगी. आर्थिक चुनौतियों को आगे बढ़ाएं. विदेश की यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् रहेगी. नियम पालन में सहजता बढ़ाएं. लेन देन में स्पष्टता रखेंगे. विदेश के कार्य बनेंगे. सावधानी से काम लेंगे. रिश्तों में पहल से सभी प्रभावित होंगे. लोगों से संवाद में सजगता बरतें. पेशेवर मामलों में सामान्य स्थिति बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में व्यवस्था व नियमों की अवहेलना न करें. प्रतिभा का प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्य विस्तार पर जोर बना रहेगा. उचित अवसर का इंतजार करें. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. पेशेवर संबंधों में जिद बचें.

धन संपत्ति- कार्यों में अनुपालन व अनुशासन रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. कारोबारी स्थिति साधारण रहेगी. व्यापार में सहजता बढ़ाएंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. पेशेवरों का साथ समर्थन बनाए रहें.

प्रेम मैत्री- अतिउत्साह से बचें. प्रियजनों को अनसुना न करें. भावनात्मक विषयों में धैर्य रखेंगे. संपर्क संवाद सूधारेंगे. स्वजनों का साथ रहेगा. आपसी सद्भाव बनाए रखें. प्रेम स्नेह एवं मन के मामले मिलेजुले रहेंगे. गरिमा गोपनीयता पर जोर रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य पर ध्यान दें. उत्साह मनोबल ऊंचा रखें. रहन सहन सामान्य रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. संकोच दूर होगा.

शुभ अंक: 3 6 9

शुभ रंग: व्हीटिश

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. बंधुत्व बढ़ाएं. वार्ता में स्पष्ट रहें.

