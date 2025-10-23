scorecardresearch
 

Feedback

आज 23 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वालों की कारोबारी स्थिति रहेगी अच्छी, सेहत का रखें ख्याल

Aaj ka Vrishchik Rashifal 23 October 2025, Scorpio Horoscope Today: नियम पालन में सहजता बढ़ाएं. लेन देन में स्पष्टता रखेंगे. विदेश के कार्य बनेंगे. सावधानी से काम लेंगे. रिश्तों में पहल से सभी प्रभावित होंगे. लोगों से संवाद में सजगता बरतें.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक - आर्थिक अवसरों को पक्ष में भुनाने की सोच होगी. लोभ व प्रलोभन में न आएं. न्यायिक गतिविधियों में सक्रियता रहेगी. आर्थिक चुनौतियों को आगे बढ़ाएं. विदेश की यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् रहेगी. नियम पालन में सहजता बढ़ाएं. लेन देन में स्पष्टता रखेंगे. विदेश के कार्य बनेंगे. सावधानी से काम लेंगे. रिश्तों में पहल से सभी प्रभावित होंगे. लोगों से संवाद में सजगता बरतें. पेशेवर मामलों में सामान्य स्थिति बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में व्यवस्था व नियमों की अवहेलना न करें. प्रतिभा का प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्य विस्तार पर जोर बना रहेगा. उचित अवसर का इंतजार करें. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. पेशेवर संबंधों में जिद बचें.

धन संपत्ति- कार्यों में अनुपालन व अनुशासन रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. कारोबारी स्थिति साधारण रहेगी. व्यापार में सहजता बढ़ाएंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. पेशेवरों का साथ समर्थन बनाए रहें.

सम्बंधित ख़बरें

भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी 
वृश्चिक राशि वाले खर्चो से रहें सावधान, करें गोवर्धन पूजा के दिन ये उपाय 
आर्थिक मामले पूर्ववत् रहेंगे, विस्तार पर जोर होगा 
2026 में आपके अधूरे काम पूरे होंगे, जानें कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के लिए अगला एक साल 
दिवाली के दिन वृश्चिक राशि वाले प्राप्त करेंगे विभिन्न उपलब्धियां, संबंधों में उत्साहित रहेंगे 

प्रेम मैत्री- अतिउत्साह से बचें. प्रियजनों को अनसुना न करें. भावनात्मक विषयों में धैर्य रखेंगे. संपर्क संवाद सूधारेंगे. स्वजनों का साथ रहेगा. आपसी सद्भाव बनाए रखें. प्रेम स्नेह एवं मन के मामले मिलेजुले रहेंगे. गरिमा गोपनीयता पर जोर रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य पर ध्यान दें. उत्साह मनोबल ऊंचा रखें. रहन सहन सामान्य रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. संकोच दूर होगा.

शुभ अंक: 3 6 9

Advertisement

शुभ रंग: व्हीटिश

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. बंधुत्व बढ़ाएं. वार्ता में स्पष्ट रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement