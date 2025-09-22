आज 22 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: नवरात्र के पहले दिन वृश्चिक राशि वालों को होगा लाभ, ये है आपका लकी नंबर

वृश्चिक - मित्रगण पेशेवर प्रयासें में सहयेगी होंगें. करीबीजन मदद बनाए रखेंगे. परिचितों में सहयोग का भाव रहेगा. जीवन स्तर ऊंचा होगा. आर्थिक मामलों को गति मिलेगी. अतिथि आगमन संभव होगा. लाभ और संवार बढ़े रहेंगे. सभी का मान सम्मान रखेंगे. ऊर्जा उत्साह बनाए रखेंगे. कार्यविस्तार की सोच बनी रहेगी. रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देंगे. बड़ों की सलाह से चलेंगे. कामकाज में सहजता बनी रहेगी. प्रबंधकीय गतिविधियों में सक्रियता बढ़ेगी. सरलता व सजगता बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- उचित अवसर पर प्रतिक्रिया देंगे. प्रबंधन में सहज रहेंगे. विभिन्न विषयों में निरंतरता रहेगी. सौदेबाजी में सक्रियता आएगी. लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा. उत्साह में कमी नहीं आने देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक तेजी बनाए रखेंगे. साख में वृद्धि होगी. समकक्ष महत्व देंगे. रचनात्मकता बनी रहेगी. आवश्यक कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास बनाए रखेंगे. साझा प्रयासों पर जोर बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. विवाद में नहीं पड़ेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. मन के मामले सुधार पर बने रहेंगे. प्रेम संबंधों में उत्साह रखेंगे. करीबियों का सम्मान करेंगे. रिश्तों को महत्व देंगे. संबंध सुखद रहेंगे. मित्रवर्ग का सहयोग रहेगा. वादा वचन निभाएंगे. संकोच दूर होगा.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा में बड़ी सोच रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. व्यवस्था संवार पाएगी. उत्साह मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक : 2 7 और 9

शुभ रंग : रेड रोज

आज का उपाय : नवरात्रि के प्रथम दिवस देवी के बालरूप मां शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बढ़ाएं. मीठे रसीले पदार्थों का वितरण करें. यथायोग्य दान दें. सावधानी रखें.

---- समाप्त ----