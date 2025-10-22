आज 22 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले खर्चो से रहें सावधान, करें गोवर्धन पूजा के दिन ये उपाय

वृश्चिक - बजट के अनुसार कार्य करें. जिम्मेदारों से भेंट में सावधानी बनाए रखें. कार्य व्यापार में सहज गति रहेगी. रिश्तों का आदर सम्मान रखें. कामकाजी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं. आर्थिक खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. निवेश के मामले गति लेंगे. विदेश के मामलों में रुचि बनाए रखेंगे. रिश्तों में संपर्क संवाद बेहतर रहेगा. विवेक व बड़प्पन से काम लें. कार्यकारी मामले लंबित रह सकते हैं. बजट पर नियंत्रण बढ़ाएं. लेनदेन पर ध्यान दें. अधिकारी सहयोगी होगा. साहस से स्थिति सुधारेंगे.

नौकरी व्यवसाय- न्यायिक कार्य साधारण रहेंगे. कोर्ट कचहरी के विषयों में गति आ सकती है. कामकाज पूर्ववत् रहेगा. करियर के मामले गति पाएंगे. पेपरवर्क में गलती न करें. लाभ प्रभाव साधारण रहेगा. धोखेबाजों से बचें.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ मध्यम बना रहेगा. खर्च तुलनात्मक बढ़ा हुआ रहेगा. व्यवस्था पर जोर देंगे. भौतिक सुविधा संसाधन बढ़ाएंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. अनुबंधों में लापरवाही नहीं दिखाएंगे. उधार देने से बचें.

प्रेम मैत्री- संबंधों में बहकावे व दिखावे में आने से बचें. विवेक व सजगता बनाए रहें. रिश्तों में संवेदनशील बने रहें. भेंट में उतावलेपन से बचें. अवसर का इंतजार करें. मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी न करें. सीख सलाह पर ध्यान दें. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. भावनात्मक विषयों में सजग रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यावहारिक पक्ष मजबूत बनाए रखें. भावुकता से बचें. खानपान पूर्ववत् रहेगा. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही न करें.

Advertisement

शुभ अंक : 5 और 9



शुभ रंग : गुड़ समान

आज आज का उपाय : भगवान गोवर्धन और गणेशजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. हरी वस्तुओं का दान करें. निरंतरता रखें.

---- समाप्त ----