आज 22 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: लाभ बढ़त पर बना रहेगा, इच्छित परिणाम पाएंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 22 November 2025, Scorpio Horoscope Today: आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. इच्छित परिणाम पाएंगे. सहजता व सतर्कता रखेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. आधुनिक विषयों में सहज रहेंगे.

वृश्चिक  - महत्वपूर्ण कार्यों को बढ़ावा मिलेगा. योजनाओं को गति देने का समय है. घर परिवार में अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. स्मार्ट वंिर्कग बनाए रखेंगे. संबंध बेहतर होंगे. कार्य व्यापार में सहजता रहेगीै. वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे. सौदे समझौते गति लेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. परिवार का साथ सहयोग रहेगा. जिम्मेदारी निभाएंगे. सक्रियता से जगह बनाएंगे. लाभ प्रभाव बने रहेंगे. रचनात्मकता बढे़गी.
नौकरी व्यवसाय- पेशेवरजन की उम्मीदों को बल मिलेगा. परिजन व समकक्ष सहयोग बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. लाभ उम्मीद से अच्छा रहेगा. कारोबार में शुभता बढ़ेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. इच्छित परिणाम पाएंगे. सहजता व सतर्कता रखेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. आधुनिक विषयों में सहज रहेंगे. वरिष्ठों का समर्थन रहेगा.

प्रेम मैत्री- अपनों के सुख साझा करेंगे. सबका ख्याल रखेंगे. प्रियजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. प्रेम संबंधों को बल मिलेगा. परिजनों से तालमेल बढ़ेगा. रिश्तों को महत्व देंगे. मित्रों का सहयोग रहेगा. अपनांे की खुशी बढ़ाएंगे. सबसे मिलकर चलेंगे. आदर सम्मान पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साख प्रसिद्धि बढ़त पर रहेगी. सक्रियता बढ़ाएंगे. शारीरिक समस्याएं हल होंगी.  अनुशासन बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. सहजता से बात रखेंगे.

शुभ अंक: 6 8 और 9

शुभ रंग: गहरा भूरा

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली एवं तैलीय वस्तुओं का दान करें. नवाचार बढ़ाएं.

