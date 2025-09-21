आज 21 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा, सूर्य ग्रहण में बढ़ेगा सम्मान

वृश्चिक - शासन से बेहतर संबंध बनाए रखने में सफल होंगें.पैतृक विषयों में गति आएगी.कारोबारी प्रयास पक्ष में बनेंगे.पेशेवर चर्चाओं में शामिल होंगे.सभी का सहयोग रखेंगे.तैयारी एवं कौशल से आगे बढ़ेंगे.बड़ी सोच रखेंगे.वरिष्ठों व मित्रों का साथ रहेगा.प्रबंधन को बल मिलेगा.योग्यता प्रदर्शन संवरेगा.अवसर का लाभ उठाएंगे.पेशेवर संबंध संवरेंगे.शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं.निसंकोच आगे बढ़ेंगे.पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.कार्ययोजनाएं गति लेंगी.वित्तीय यात्राओं से जुड़ सकते हैं.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में बेहतर स्थिति रहेगी.पेशेवर प्रभाविता बनाए रखेंगे.वाणिज्यिक मामलों में सफलता पाएंगे.साहस पराकम के प्रयासों में तेजी बनी रहेगी.अपेक्षित सफलता से उत्साहित रहेंगे.

धन संपत्ति- - विविध अवसर बढ़त पर रहेंगे.मनोनुकूल सफलता पाएंगे.आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी.आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.यश व सम्मान बढ़ेगा.बचत के लिए सहज वातावरण रहेगा.संरक्षण बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष बेहतर बना रहेगा.रिश्ते मजबूत रहेंगे.सहयोग की भावना बढे़गी.प्रेम प्रसंग मधुर बने रहेंगे.सबको साथ लेकर चलेंगे.परस्पर समर्थन की भावना रहेगीं.संबंधों को प्राथमिकता में रखेंगे.मित्र सहयोगी संतुलन बनाए रहेंगे.प्रियजन से भेंट होगी.आदर सम्मान रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सूझबूझ व सहकार से कार्य साधेंगे.उत्साह मनोबल बनाए रखेंगे.योजनाओं में बेहतर रहेंगे.प्रयासों को समर्थन मिलेगा.आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.तेजी से कार्य करेंगे.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : सर्वपितृ मोक्ष के लिए पूर्वजों का विधिवत् तर्पण करें.भगवान सूर्यदेव भास्कर को अर्घ्यं दें.आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.वादा निभाएं.

