scorecardresearch
 

Feedback

आज 21 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: आर्थिक मामले पूर्ववत् रहेंगे, विस्तार पर जोर होगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 21 October 2025, Scorpio Horoscope Today: पेशेवरता से काम लें. लेनदेन में सावधानी बरतें. नीति नियम निरंतरता रखें. दान धर्म में रुचि रहेगी. विभिन्न कार्योंं में सजगता बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक  - खर्च बढ़ा रहेगा. बजट के अनुरूप् आगे बढ़ें. लेनदेन पर अंकुश रखें. दूर देश के मामले सधेंगे. अनुशासन पर जोर देंगे. रहन सहन प्रभावी रहेगा. सूझबूझ से कार्य व्यापार में आगे बढ़ें. लेनदेन के मामलों में संवेदनशीलता रखेंगे. योजनागत निवेश बढ़ा हुआ रहेगा. सहज गति से आगे बढ़ेंगे. पेशेवरता से काम लें. लेनदेन में सावधानी बरतें. नीति नियम निरंतरता रखें. दान धर्म में रुचि रहेगी. विभिन्न कार्योंं में सजगता बढ़ाएंगे. घर परिवार में सामंजस्य रहेगा. उधार से बचें.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी परिणाम अपेक्षा के अनुरूप होंगे. मेहनत लगन से कार्य बनेंगे. क्षमता से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आर्थिक मामले पूर्ववत् रहेंगे. विस्तार पर जोर होगा. सहकर्मियों के लिए सहयोग का भाव रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय मामले साधारण बने रहेंगे. लेनदेन में सजगता बढ़ाएं. वाणिज्यिक मामलों में प्रबंधन संवारें. स्मार्टनेस बनाए रखें. नियमों का पालन बढ़ाएं. अनुशासन बनाए रखें. न्यायिक विषयों में धैर्य विवेक बढ़ाएं.

सम्बंधित ख़बरें

2026 में आपके अधूरे काम पूरे होंगे, जानें कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के लिए अगला एक साल 
दिवाली के दिन वृश्चिक राशि वाले प्राप्त करेंगे विभिन्न उपलब्धियां, संबंधों में उत्साहित रहेंगे 
उन्नति के रास्ते बनेंगे, जरूरी टिप- उतावलेपन से बचें 
सभी का सहयोग मिलेगा, आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे 
वृश्चिक: काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी, किसी को पैसा उधार ना दें 

प्रेम मैत्री- रिश्तेदारों का आदर सम्मान रखेंगे. पारिवारिक गतिविधियों में सक्रियता बनाए रहें. भावनात्मक चर्चा में सतर्क रहें. प्रतिष्ठा बनी रहेगी. मित्रों का विश्वास रखेंगे. अपनों का साथ सहयोग बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. निजी संबंधों में मेलजोल बढ़ेगा. प्रियजनों की अनदेखी न करें.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य के लिए सजग रहें. वचन देने से बचें. तर्कशीलता रखें. वरिष्ठ सहायक होंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मनोबल बना रहेगा. संतुलन बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल
आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश और धनधान्य की देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. घर में सब ओर दीपक लगाएं. मिष्ठान्न बांटें. दान बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement