आज 20 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे, संपत्ति के मामले संवरेंगे

वृश्चिक - सत्ता और साहस से श्रेष्ठ कार्योंं को पूरा करेंगे. सबका साथ समर्थन पाएंगे. उत्साह से काम लेंगे. चहुंओर फोकस बनाए रखेंगे. शासन और प्रशासन के मामले गतिमान रहेंगे. प्रबंधन में सभी सहयोगी होंगे. आय अच्छी बनी रहेगी. कला कौशल पर फोकस रखेंगे.ृ पेशेवर कार्योंं में सक्रियता दिखाएंगे. महत्वपूर्ण योजनाओं में गति आएगी. पैतृक मामलों मे सुधार होगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. कार्योंं को समय से पूरा करेंगे. मन के रिश्तों में ऊर्जा बनाए रखेंगे. लाभ के अवसर बढेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. कारोबारी प्रयास फलित होंगे. कार्योंं में गति बनाए रखेंगे. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. प्रबंधन मजबूत बना रहेगा. योग्यता प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे. पेशेवर गतिविधियां में सक्रियता आएगी.

धन संपत्ति- भौतिक वस्तुओं व सुविधाओं में वृद्धि बनी रहेगी. अनुभवियों का सानिध्य रहेगा. पद प्रतिष्ठा संवार पर रहेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे. संपत्ति के मामले संवरेंगे. आर्थिक कार्य पक्ष में बनेंगे.



प्रेम मैत्री- चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. प्रेम प्रदर्शन में बेहतर बनाएरहेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. अपनों का सहयोग बढ़ेगा. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. सभी प्रसन्न और बने रहेंगे. संबंध संवारेंगे. रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. सबसे मिलकर चलेंगे. घर में सुख बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- साख और प्रभाव में बढ़त बनी रहेगी. स्पष्टता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. निसंकोच कार्य करेंगे.

शुभ अंक : 2 3 8 और 9

शुभ रंग : भूरा

आज का उपाय : पितरों को विधिवत् अर्घ्य प्रदान करें. स्मृति भोज में योग्यजनों को आमंत्रित करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. जिम्मेदार रहें.

---- समाप्त ----