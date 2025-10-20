scorecardresearch
 

Feedback

आज 20 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: दिवाली के दिन वृश्चिक राशि वाले प्राप्त करेंगे विभिन्न उपलब्धियां, संबंधों में उत्साहित रहेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 20 October 2025, Scorpio Horoscope Today: लक्ष्य साधने का प्रयास रखेंगे. विभिन्न मामले संवार पर रहेंगे. करीबियों से खुशियां साझा करेंगे. लोकप्रियता बढ़त पर रहेगी. शुरूआत बेहतर बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक -  कार्य व्यापार में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. सुविधाओं पर फोकस रहेगा. विविध विषयां में सफलता मिलेगी. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. लक्ष्य साधने का प्रयास रखेंगे. विभिन्न मामले संवार पर रहेंगे. करीबियों से खुशियां साझा करेंगे. लोकप्रियता बढ़त पर रहेगी. शुरूआत बेहतर बनाए रखेंगे. आर्थिक लक्ष्यों को साधने में सफल होंगे. करियर व्यापार में सक्रियता रखेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. बहुमुखी प्रतिभा प्रदर्शन बना रहेगा. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. कार्यों को गति देंगे.

नौकरी व्यवसाय- इच्छित प्रयास बल पाएंगे. विभिन्न उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे. तुरत प्रतिक्रिया देने से बचें. प्रतिभा संवार पाएगी. प्रदर्शन से जगह बनाएंगे. करियर में हितकर परिणाम बनेंगे. कामकाज संवार पर रहेगा.

धन संपत्ति- आय के नए स्त्रोत बनेंगे. लंबित मामलों में गति बनाएंगे. सहजता से कार्य पूरे करेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. नीति नियमों का पालन करेंगे. तेजी करने की सोच बनी रहेगी. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

उन्नति के रास्ते बनेंगे, जरूरी टिप- उतावलेपन से बचें 
सभी का सहयोग मिलेगा, आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे 
वृश्चिक: काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी, किसी को पैसा उधार ना दें 
धनतेरस के दिन वृश्चिक राशि वाले धनधान्य में पाएंगे वृद्धि, कामकाजी सुविधाएं बढ़ेंगी 
मन की टेंशन दूर होगी, करियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी 

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मिठास घुलेगी. भावनात्मक विषयों में रुचि लेंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. बात मजबूती से कह पाएंगे. सबके हितों का ख्याल रखेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. पारिवार में बड़प्पन बढ़ाएंगे. संबंधों में उत्साहित रहेंगे. परिजन सहयोगी होंगे. विनम्रता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था पर जोर रखेंगे. स्वास्थ्य संबंधी अड़चनें कम होंगी. खानपान पर ध्यान देंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. सीख सलाह रखेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : स्वास्थ्य संवार व व्यक्तित्व श्रंगार पर बल दें. रूपचतुदर्शी के व्रत नियम का पालन बनाए रखें. सात्विकता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement