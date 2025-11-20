scorecardresearch
 

Feedback

आज 20 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, मन की बात को सहजता से कह पाएंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 20 November 2025, Scorpio Horoscope Today: खानपान में संवार बनी रहेगी. करीबी सहयोग रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. आधुनिक विषयों में रुचि लेंगे. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. चर्चा के केंद्र में बने रहेंगे.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक - रचनात्मक प्रयासों में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा. विविध मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. खानपान में संवार बनी रहेगी. करीबी सहयोग रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. आधुनिक विषयों में रुचि लेंगे. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. चर्चा के केंद्र में बने रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. यात्रा पर जा सकते हैं. जिम्मेदारों से मेलजोल बढ़ाएंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार प्रभावपूर्ण बना रहेगा. साहस से काम लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार के विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. कामकाज में सकारात्मकता बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे. कार्यक्षेत्र में सकारात्मक माहौल होगा.

धन संपत्ति- हितलाभ में बढ़त बनी रहेगी. साख सम्मान में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण सौदे समझौतों में बेहतर स्थिति बनाए रहेंगे. अनुबंधों में सक्रियता आएगी. उपलब्धियां बढ़ेंगी. प्रबंधन मजबूत बनाए रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Scorpio horoscope indicates financial gains and auspicious white color
वृश्चिक राशि में धन लाभ और सफेद रंग शुभ रहेगा 
वृश्चिक: करियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपको खुद आगे बढ़ कर काम करना होगा 
बजट पर ध्यान देंगे, लापरवाही न दिखाएं 
रुके धन की प्राप्ति हो सकती है, हर्ष आनंद में वृद्धि होगी 
लंबी दूरी की यात्रा से बचें, उपाय- गाय को रोटी खिलाएं 

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. मन की बात को सहजता से कह पाएंगे. भावनात्मक संवाद बेहतर बनाए रहेंगे. परिजन प्रसन्न और प्रभावित होंगे. सभी का विश्वास जीतेंगे. खुशी का ध्यान रखेंगे. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान रखेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. संबंध मधुर रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वादा व वचन निभाएंगे. कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. नवीन प्रयासों में रुचि रखेंगे. सकारात्मक चर्चा बढ़ेगी. बड़प्पन से काम लेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.

शुभ अंक : 1 3 और 9

Advertisement

शुभ रंग : सिंदूरी

आज का उपाय : भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. कला कौशल बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement