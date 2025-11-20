आज 20 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, मन की बात को सहजता से कह पाएंगे

वृश्चिक - रचनात्मक प्रयासों में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा. विविध मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. खानपान में संवार बनी रहेगी. करीबी सहयोग रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. आधुनिक विषयों में रुचि लेंगे. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. चर्चा के केंद्र में बने रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. यात्रा पर जा सकते हैं. जिम्मेदारों से मेलजोल बढ़ाएंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार प्रभावपूर्ण बना रहेगा. साहस से काम लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार के विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. कामकाज में सकारात्मकता बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे. कार्यक्षेत्र में सकारात्मक माहौल होगा.

धन संपत्ति- हितलाभ में बढ़त बनी रहेगी. साख सम्मान में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण सौदे समझौतों में बेहतर स्थिति बनाए रहेंगे. अनुबंधों में सक्रियता आएगी. उपलब्धियां बढ़ेंगी. प्रबंधन मजबूत बनाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. मन की बात को सहजता से कह पाएंगे. भावनात्मक संवाद बेहतर बनाए रहेंगे. परिजन प्रसन्न और प्रभावित होंगे. सभी का विश्वास जीतेंगे. खुशी का ध्यान रखेंगे. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान रखेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. संबंध मधुर रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वादा व वचन निभाएंगे. कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. नवीन प्रयासों में रुचि रखेंगे. सकारात्मक चर्चा बढ़ेगी. बड़प्पन से काम लेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी

आज का उपाय : भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. कला कौशल बढ़ाएं.

