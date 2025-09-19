आज 19 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक वालों के पैतृक मामलों को बल मिलेगा, ये है आपका लकी नंबर

वृश्चिक - सरकारी कार्यों व सत्ता संबंधी विषयों में गति बनी रहेगी. अधिकारियों से करीबी बढ़ाएंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. प्रशासन प्रबंधन के मामले पक्ष में रहेंगे. कार्य व्यापार बेहतर बनाए रहेंगे. कार्ययोजनाएं को आगे बढ़ाएं. कार्यकुशलता बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. वार्ताएं हितकर होंगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रबंधन बल पाएगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. साख और प्रभाव में वृद्धि होगी. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली रहेंगे. आशंकाएं दूर होंगी.

नौकरी व्यवसाय- चहुंओर शुभता का संचार बना रहेगा. विविध उपलब्धियां हासिल करेंगे. प्रशासनिक पक्ष बेहतर रहेगा. पैतृक मामलों को बल मिलेगा. वरिष्ठ सलाहकारों से परामर्श बनाए रखेंगे. उल्लेखनीय कार्य बनेंगे.

धन संपत्ति- प्रतिभा प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. सबका सहयोग समर्थन रहेगा. चहुंओर लाभ व संवार के अवसर बनेंगे. पद पदोन्नति के संकेत हैं. अवरोध दूर होंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों का साथ समर्थन हासिल होगा. सहकारिता की भावना बढ़ेगी. मन की बात कह पाएंगे. व्यक्तिगत मामले सुखद रहेंगे. परिजनों से शुभ सूचना मिल सकती है. तुरत प्रतिक्रिया से बचें. बड़ी सोच रखेंगे. संपर्क संवाद संवरेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सार्थक संवाद बनाए रखेंगे. निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. सेहत सुधार पाएगी. शारीरिक दोष दूर होंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी.

शुभ अंक : 1 6 और 9

Advertisement

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण पूजन एवं विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. मातृशक्ति का आदर सम्मान बनाए रखें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. ध्यान साधना बढ़ाएं.

---- समाप्त ----