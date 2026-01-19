scorecardresearch
 
आज 19 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: व्यवसायिक यात्रा संभव है, पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 19 January 2026, Scorpio Horoscope Today: वाणिज्यिक मामले पक्ष में बने रहेंगे. सहकारी कार्यों पर जोर देंगे. व्यापारियों का भरोसा जीतेंगे. कार्य प्रबंधन बढ़ेगा. सभी से सामंजस्य रखेंगे. व्यवसायिक यात्रा संभव है. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे.

वृश्चिक  - परिवार की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. सामाजिक स्तर पर प्रभावी प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर तेजी रखेंगे. संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा. महत्वपूर्ण लोगों से मेलजोल में रुचि रखेंगे. वाणिज्यिक कार्यों पर ध्यान देंगे. गणितीय विषयों में रुचि रहेगी. वाणिज्यिक प्रयास सफल होंगे. परिस्थितियां को भुनाएं. निजी जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. बंधुत्व भाव बढ़ेगा. भाई बहनों से करीबी बढ़ेगी. संबंधियां का सहयोग रहेगा. समझ साहस और पराक्रम से काम लें. विवेक विनम्रता से आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक मामले पक्ष में बने रहेंगे. सहकारी कार्यों पर जोर देंगे. व्यापारियों का भरोसा जीतेंगे. कार्य प्रबंधन बढ़ेगा. सभी से सामंजस्य रखेंगे. व्यवसायिक यात्रा संभव है. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति-  आर्थिक लाभ संवार पाएगा. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. जवाबदेह बने रहेंगे. बड़प्पन दिखाएंगे. संपर्क संवाद संवरेगा. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. अनुकूलता बढ़त पर रहेगी. तेजी से काम लेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. बात प्रभाव से कह पाएंगे. सुख सौख्य में वृद्धि बनी रहेगी. गरिमापूर्ण व्यवहार रखेंगे. समर्पण का भाव बढ़ेगा. सभी प्रभावित होंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. परिजनों से तालमेल रखेंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी. चर्चाओं में असरदार रहेंगे. पहल का भाव रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. संसाधनों को बढाएंगे. आलस्य छोड़ें. योजनाएं सवारें.
शुभ अंक  : 1 2 3 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. जलाभिषेक करें. ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सक्रिय रहें.

---- समाप्त ----
