आज 19 अगस्त 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक वाले सूझबूझ से लक्ष्य साधेंगे, ये है आपका लकी अंक

वृश्चिक - सेहत के प्रति सजगता बनाए रखें. स्वास्थ्य संबंधी संकेतों पर अतिरिक्त ध्यान दें. अपनों की सीख सलाह को नजरअंदाज न करें. अवसरों को भुनाएं. सब से बना़कर चलें. वार्ता में गंभीरता दिखाएंगे. सहनशील रहेंगे. आर्थिक क्षेत्रों में आकस्मिक अवसर बने रहेंगे. विविध संकेतों को अनदेखा न करें. परिजनों का साथ समर्थन और उत्साह बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में सहज संतुलन बढ़ाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मित्रों का सहयोग बना रहेगा. धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कमतर की बातों में न आएं. जिम्मेदारों से सीख सलाह रखें. करियर जॉब पर धैर्य अनुशासन से नियंत्रण रखें. विरोधियों से सजग रहें. आय सामान्य रहेगी. जरूरी सूचना मिलना संभव है.

धन संपत्ति- व्यापारिक चर्चा में पहल करने से बचें. परिस्थितियां में स्पष्टता रखें. विविध चुनौतियां बनी रहेंगी. सूझबूझ से लक्ष्य साधेंगे. सजगता बनाए रहेंगे. कारोबार के प्रयास सामान्य होंगे.

प्रेम मैत्री- मेहमानों का आगमन बना रह सकता है. पारिवारिक विषयों में फोकस बढ़ाएं. साख सम्मान बनाए रहें. कुल कुटुम्ब से करीबी बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में सतर्क रहेंगे. बड़़प्पन से आगे बढ़ेंगे. रक्त संबंधों में सुधार होगा. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. सबको साथ लेकर चलें. परिजनों से भेंट संवाद व स्नेह बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा में सजगता बढ़ाएं. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. वादा वचन निभाएं. उत्साह और मनोबल से काम लें. अड़ियल रवैये से बचें.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : ब्राइट रेड

आज का उपाय : शंकर सुमन केशरी नंदन बजरंगबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अनजान से दूर रहें.



