scorecardresearch
 

Feedback

आज 19 अगस्त 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक वाले सूझबूझ से लक्ष्य साधेंगे, ये है आपका लकी अंक

Aaj ka Vrishchik Rashifal 19 August 2025, Scorpio Horoscope Today: विविध संकेतों को अनदेखा न करें. परिजनों का साथ समर्थन और उत्साह बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में सहज संतुलन बढ़ाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मित्रों का सहयोग बना रहेगा. धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहेंगे.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक  - सेहत के प्रति सजगता बनाए रखें. स्वास्थ्य संबंधी संकेतों पर अतिरिक्त ध्यान दें. अपनों की सीख सलाह को नजरअंदाज न करें. अवसरों को भुनाएं. सब से बना़कर चलें. वार्ता में गंभीरता दिखाएंगे. सहनशील रहेंगे. आर्थिक क्षेत्रों में आकस्मिक अवसर बने रहेंगे. विविध संकेतों को अनदेखा न करें. परिजनों का साथ समर्थन और उत्साह बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में सहज संतुलन बढ़ाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मित्रों का सहयोग बना रहेगा. धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- कमतर की बातों में न आएं. जिम्मेदारों से सीख सलाह रखें. करियर जॉब पर धैर्य अनुशासन से नियंत्रण रखें. विरोधियों से सजग रहें. आय सामान्य रहेगी. जरूरी सूचना मिलना संभव है. 

धन संपत्ति- व्यापारिक चर्चा में पहल करने से बचें. परिस्थितियां में स्पष्टता रखें. विविध चुनौतियां बनी रहेंगी. सूझबूझ से लक्ष्य साधेंगे. सजगता बनाए रहेंगे. कारोबार के प्रयास सामान्य होंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

सबको साथ लेकर चलेंगे, निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी 
वृश्चिक: आत्मविश्वास बढ़ेगा, धन निवेश से लाभ होगा 
वृश्चिक: मित्रों से किसी विषय पर चर्चा होगी, धन लाभ के रास्ते बनेंगे 
संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे, धन संपत्ति में वृद्धि होगी 
जन्माष्टमी पर वृश्चिक राशि वालों के लाभ में वृद्धि होगी, कामकाज में गंभीरता बढ़ाएंगे  

प्रेम मैत्री- मेहमानों का आगमन बना रह सकता है. पारिवारिक विषयों में फोकस बढ़ाएं. साख सम्मान बनाए रहें. कुल कुटुम्ब से करीबी बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में सतर्क रहेंगे. बड़़प्पन से आगे बढ़ेंगे. रक्त संबंधों में सुधार होगा. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. सबको साथ लेकर चलें. परिजनों से भेंट संवाद व स्नेह बनाए रखें. 

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा में सजगता बढ़ाएं. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. वादा वचन निभाएं. उत्साह और मनोबल से काम लें. अड़ियल रवैये से बचें. 

Advertisement

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : ब्राइट रेड

आज का उपाय : शंकर सुमन केशरी नंदन बजरंगबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अनजान से दूर रहें. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement