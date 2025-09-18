आज 18 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक वाले मन के मामले संवार पाएंगे, ये है आपका लकी अंक

वृश्चिक - भाग्योदय की राह आसान बनाने वाला दिन है. सभी की मदद से लाभ-प्रभाव बल पाएंगे. पेशेवर उपलब्धियां बनेंगीं. आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में तेजी रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. परिस्थितियां बेहतर होंगी. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. सहकर्मियों के साथ सहयोग पाएंगे. व्यावसायिक पक्ष प्रभावपूर्ण बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में उच्च प्रदर्शन का भाव रहेगा. पेशेवरजन तेजी से काम लेंगे. उधार के लेनदेन से बचें. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. कामकाजी संबंध संवरेंगे. सभी क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन बना रहेगा.

धन संपत्ति- हितलाभ में बढ़त बनी रहेगी. आर्थिक नीतियों को समर्थन मिलेग. महत्वपूर्ण कार्य संवार पाएंगे. आय अच्छी रहेगी. वाणिज्यिक मामले संवार पर रहेंगे. कार्यक्षमता बल पाएगी. आय के स्त्रोत खुलेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में भेंट वार्ता के मौके बनेंगे. आसपास सुखद वातावरण बना रहेगा. शुभ संदेश प्राप्त होंगे. सभी प्रसन्न व प्रभावित रहेंगे. रिश्तों में बड़प्पन बनाए रखेंगे. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. परिजनों के साथ सुखद पल बिताएंगे. मैत्री संबंध मजबूत होंगे. मन के मामले संवार पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहभागिता बढ़ाएंगे. परिणाम बेहतर बनाएंगे. तर्कपूर्ण व्यवहार रखेंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

आज का उपाय : विधिवत् पितृपूजन कर अर्घ्य अर्पित करें. श्रद्धा भाव से योग्यजनों को भोजन कराएं. पीली वस्तुओं का दान करें. आस्था बढ़ाए रखें.

