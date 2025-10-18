आज 18 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: धनतेरस के दिन वृश्चिक राशि वाले धनधान्य में पाएंगे वृद्धि, कामकाजी सुविधाएं बढ़ेंगी

वृश्चिक - प्रबंधकीय पक्ष मजबूत होगा. अधिकारियों से भेंट होगी. लाभ प्रतिशत और प्रभाव बढ़त पर बने रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में अनुभव का लाभ मिलेगा. सभी से सहयोग व सहकार बनाए रहेंगे. करियर कारोबार में प्रभाव बनाए रखेंगे. जिम्मेदारों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर अपेक्षित उपलब्धियां बनी रहेंगी. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेगी. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. आर्थिक मामले सधेंगे. पेशेवर प्रभाव बनाए रखेंगे. संवाद संपर्क सकारात्मक रहेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय- शासन प्रशासन के कार्य बनेंगे. पैतृक के मामले बेहतर रहेंगे. कामकाज में सबका सहयोग रहेगा. व्यवसायिक गतिविधियां में आगे रहेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे. कामकाजी सुविधाएं बढ़ेंगी. पुरस्कृत हो सकते हैं.

धन संपत्ति - उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. भेंटवार्ता में बेहतर बने रहेंगे. व्यस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. मान सम्मान को बढ़ावा मिलेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. लाभ और विस्तार के प्रयास बढ़ेंगे. इच्छित लक्ष्यों को साधेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों के लिए सहकार की भावना रखेंगे. निजी मामलों में साहस व संवाद बढ़ेगा. मन के रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रभाव के साथ बात रखेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. इच्छित सूचना प्राप्त होगी. जीवन में हर्ष आनंद बढ़ेगा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन और निरंतरता बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रभाव बनाए रखेंगे. व्यवस्था संवरेगी.

शुभ अंक : 1 8 और 9

शुभ रंग : मडकलर

आज का उपाय : भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहकार रखें.

