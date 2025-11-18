आज 18 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: रुके धन की प्राप्ति हो सकती है, हर्ष आनंद में वृद्धि होगी

वृश्चिक - लाभ की स्थिति बेहतर बनी रहेगी. कारोबारी विषयों में तेजी बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण चर्चाएं पक्ष में होंगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. लाभ व्यापार बढ़ा हुआ रहेगा. योजनाएं उम्मीद के अनुरूप रहेंगी. वाणिज्यिक गतिविधियां आगे बढ़ेंगी. आर्थिक मामलों में प्रभावी रहेंगे. चहुंओर सफलता के संकेत हैं. सकारात्मकता बनाए रखेंगे. समर्थन सहयोग पाएंगे. वरिष्ठों का विश्वास जीतेंगे. उत्साहपूर्वक आगे बढ़ेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. पैतृक विषय पक्ष में रहेंगे. बजट पर ध्यान दें.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग में उछाल बना रहेगा. करियर व्यापार पर फोकस रहेगा. पेशेवरों से जुड़ाव होगा. नियम पालन रखेंगे. कारोबारियों का भरोसा बढ़ाएंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. लेनदेन से जुड़े मामलों संवरेंगे.

धन संपत्ति - सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. रुके धन की प्राप्ति हो सकती है. आर्थिक सफलता से उत्साहित रहेंगे. सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. अनुबंध कार्योंं में गति आएगी.

प्रेम मैत्री- मन की बात अपनों से कह पाएंगे. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. संबंधां को संवारेंगे. प्रेम स्नेह बढ़ेगा. हर्ष आनंद में वृद्धि होगी. अपनों से संवाद के लिए अच्छा समय बना हुआ है. सभी प्रसन्न रहेंगे. भावनात्मक रिश्ते मजबूती पाएंगे. व्यवहारिक पक्ष मजबूत रहेगा. मित्रों का साथ मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- वचन निभाने में आगे रहेंगे. सभी के लिए प्रयास करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. वरिष्ठों से सलाह लेंगे. रुटीन संवारेंगे. जीत का भाव बढ़ेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 1 7 9

शुभ रंग : लालवर्ण

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. स्वर्ण का दान व प्रयोग बढ़ाएं. सूखे फल मेवों और मिश्री का प्रसाद बांटें.



