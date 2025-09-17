scorecardresearch
 

आज 17 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वालों को मिलेंगी शुभ सूचना, लाभ में उछाल आएगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 17 September 2025, Scorpio Horoscope Today: योजनाओं के संचालन में सफल रहेंगे. लंबित विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लाभ के अवसर बने रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. उच्च शिक्षा पर जोर होगा.

वृश्चिक - भाग्य की मदद बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी आएगी. अधिकांश परिणाम पक्ष में बनेंगे. अपनों से मन की बात कह पाएंगे. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. योजनाओं के संचालन में सफल रहेंगे. लंबित विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लाभ के अवसर बने रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. उच्च शिक्षा पर जोर होगा. कार्य कुशलता बढ़ेगी. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. श्रेष्ठ प्रयासां से सभी प्रभावित होंगे. प्रभाव में वृद्धि रहेगी. धर्म आस्था को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेंगे. लाभ में उछाल आएगा. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे. सक्रियता से अवसर साधेंगे. कारोबारी विस्तार पर ध्यान देंगे. असहजताएं स्वतः दूर होंगी. सभी को जोड़े रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. कार्यों में संवार बनी रहेगी. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. संपर्क संवाद बेहतर रहेगा. आय के नए स्त्रोत निर्मित होंगे. बचत पर जोर रखेंगे. खामियां दूर होंगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह पर जोर बनाए रखेंगे. घर परिवार में अनुकूलन बढ़ा हुआ रहेगा. मन की बात उचित लोगों में साझा कर पाएंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. मित्रता घनिष्ठ होगी. बात मजबूती से कह पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- भरोसा बढ़ा हुआ रहेगा. श्रेष्ठ वातावरण का निर्माण करेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा. व्यवहार में उमंग उत्साह रहेगा.

शुभ अंक : 5 8 और 9

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य दें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. तीर्थस्थल जाएं.

