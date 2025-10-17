आज 17 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: पैतृक मामलों में रुचि बढ़ेगी, बड़ों का सहयोग रहेगा

वृश्चिक - कार्य व्यापार में अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. कामकाजी स्थितियों का लाभ उठाएंगे. पेशेवर कार्योंं को समय पर पूरा करेंगे. प्रबंधकीय कोशिशें बढ़ाएंगे. सक्रियता से काम लेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग बढ़ा रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. प्रबंधन की रणनीतियां सफल रहेंगी. व्यावसायिक विषयों में रुचि बनाए रखेंगे. विकास के राह पर तेज गति से आगे बढ़ते रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर पहल बनाए रखेंगे. सहयोग समर्थन बनाए रखेंगे. वित्तीय हित साधने में सफल होंगे. शासन सत्ता के मामलों में शुभता का संचार बढ़ेगा. पैतृक मामलों में रुचि बढ़ेगी. बड़ों का सहयोग रहेगा.

धन संपत्ति- एक से अधिक स्त्रोतों से लाभ होगा. कार्योंं को तेजी से पूरा करेंगे. लक्ष्यगत प्रयासों में गति लाएंगे. प्रभावशीलता में वृद्धि होगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. इच्छित लाभ के मौके बनेंगे.योग्यता को समर्थन मिलेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह में बेहतर बने रहेंगे. व्यवहारिक पक्ष मजबूत होगा. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. सहयोग की भावना रखेंगे. परस्पर विश्वसनीय रहेंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. संबधों में सुधार आएगा. मन प्रसन्न रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. रिश्ते सुखकर बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संकल्पशक्ति को बल मिलेगा. सहभागिता पर जोर होगा. संतुलन व व्यवस्था पर बल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : भक्तों की दुर्गमता को हरने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न वितरण करें. वादा निभाएं.

---- समाप्त ----