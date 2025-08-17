आज 17 अगस्त 2025 वृश्चिक राशिफल: संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे, धन संपत्ति में वृद्धि होगी

वृश्चिक - कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठ माहौल बना रहेगा. नए लोगों से भेंट व चर्चा में सहज रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. साझा उन्नति पाने के अवसर बनेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. मान सम्मान बढ़त पर रहेगा. आस्था संस्कार पर जोर रखेंगे. भव्यता और साज सज्जा पर जोर रहेगा. जीवन स्तर संवरेगा. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. लोकप्रियता बढ़ेगी. लाभ बढ़त पर रहेगा. श्रेष्ठ कार्यों से जुड़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण योजनाओं व प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. कामकाज में सुखद स्थिति बनी रहेगी. पेशेवर सफलता पाएंगे. वरिष्ठों को साथ लेकर चलेंगे. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे. साझा प्रयासों पर जोर रहेगा.

धन संपत्ति- कार्यों को प्रभावी ढंग से गति देंगे. आर्थिक मामलों में पराक्रम बनाए रखेंगे. साख में वृद्धि होगी. योजनाओं को गति देंगे. सभी का सहयोग रहेगा. संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. धन संपत्ति में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में उमंग उत्साह बना रहेगा. प्रियजनों को समय देंगे. अपनों से सहयोग बढ़ाएंगे. मन के मामले सुखद रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. अतिथि सत्कार में आगे रहेंगे. स्वजनों से शुभ प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. विश्वास जीतेंगे. मित्र प्रसन्न रहेंगे. वचन पालन रखेंगे. आदर स्नेह रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता बढ़ाएंगे. समन्वय सक्रियता बढ़ाएंगे. संग्रह संरक्षण बना रहेगा. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 7 8 और 9

Advertisement

शुभ रंग : चिली रेड

आज का उपाय : ग्रहों के राजा भगवान आदित्य सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. संग्रह बढ़ाएं.



---- समाप्त ----