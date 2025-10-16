scorecardresearch
 

आज 16 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वालों को प्राप्त होगा भाग्य का साथ, पाएंगे नवीन उपलब्धियां

Aaj ka Vrishchik Rashifal 16 October 2025, Scorpio Horoscope Today: सबके प्रति सहयोग का भाव रखेंगे. पैतृक एवं प्रशासनिक कार्य संवरेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ की संभावना रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा.

वृश्चिक - भाग्य और प्रबंधन के संयोग से मनोकामनाएं पूरी होगी. पेशेवर अच्छी स्थिति बनाए रहेंगे. मित्रों का साथ रहेगा. पेशेवर स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. शासन सत्ता से जुड़े कार्य बनेंगे. सबके प्रति सहयोग का भाव रखेंगे. पैतृक एवं प्रशासनिक कार्य संवरेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ की संभावना रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. योजनाओं को समर्थन मिलेगा. मान सम्मान व प्रभाव में वृद्धि होगी. सहज संवाद बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार को संवारेंगे. नवीन उपलब्धियां बढ़ेंगी. वाणिज्यिक लक्ष्यों को साधेंगे. सूझबूझ व सहकार से काम लेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. विविध कार्ययोजनाएं साधने में सफल रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रबंधन बेहतर रहेगा. आवश्यक कार्यों को गति दे पाएंगे. तेजगति से आगे बढ़ेंगे. सभी वर्ग के लोग मदद बनाए रखेंगे. वित्तीय लेनदेन में गति आएगी. महत्वपूर्ण अवसर भुनाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के विषयों में असहजता दूर होगी. भेंटवार्ता के अवसर बनेंगे. व्यक्तिगत प्रभावी बना रहेगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. मित्रों का ध्यान रखेंगे. प्रिय विश्वसनीय रहेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरी बात साझा करेंगे. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- परिवार में संतुलन बढ़ाएं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सुख सौख्य बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. मनोबल में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 3 7 8 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. वचन रखें.

