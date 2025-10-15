आज 15 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले धनधान्य में पाएंगे वृद्धि, अनुशासन से करेंगे सभी कार्य

वृश्चिक - भाग्य की प्रबलता से कार्य व्यापार में तेजी लाएंगे. आर्थिक प्रयासों को बढ़ाए रखेंगे. पेशेवर एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के मामले पक्ष बने रहेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. बड़ां का साथ पाएंगे. हर्ष उत्साह से कार्य करेंगे. अपनों संग हर्ष से समय बीतेगा. सभी से सामंजस्य रखेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ बनेगा. लाभ प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. सहज संवाद बनाए रखेंगे. लक्ष्यों को साधने में सफल होंगे.

नौकरी व्यवसाय- योजनाओं को समर्थन मिलेगा. बड़ी सोच और अनुशासन से कार्य करेंगे. सहकारिता व साझेदारी को बल मिलेगा. वाणि्िज्यक विषयों में फोकस बनाए रखेंगे. शासकीय मामलों में बेहतर रहेंगे. कार्यक्षमता को बल मिलेगा.

धन संपत्ति- लंबी अवधि की गतिविधियों में सक्रियता रहेगी. सत्ता संबंधी विषयों में पहल बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. प्रशासन व प्रबंधन में कार्य बेहतर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में मिठास बनी रहेगी. संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. रिश्ते बेहतर बने रहेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. अपनों का ध्यान रखेंगे. सहकार की भावना रखेंगे. प्रेम में सहजता सक्रियता बनाए रहेंगे. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. नजदीकी रिश्ते मजबूत होंगे. मित्र सहयोगी बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साख बढ़त पर रहेगी. विभिन्न हितों में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण मौके भुनाएंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 5 6 7 और 9

शुभ रंग : गुड़ समान

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. संकल्प पूरा करें.

---- समाप्त ----