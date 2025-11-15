आज 15 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले धनधान्य में पाएंगे वृद्धि, शुभता का संचार रहेगा

वृश्चिक - उद्योग व्यापार के कार्य उम्मीद से अच्छे बने रहेंगे. पेशेवेर मामलों में इच्छित परिणाम बनेंगे. आय के नए स्त्रोत बनेंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम बनेंगे. लाभ के प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे. धनधान्य में वृदिध होगी. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. चहुंओर हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. करियर व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे. रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में उछाल आएगा. विविध सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक लाभ की स्थिति बेहतर रहेगी. कार्यों को पूरे करने की कोशिश बढ़ाएंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय कार्ययोजनाओं की रणनीति बेहतर बनी रहेगी. आर्थिक हित साधने में सफल होंगे. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. व्यावसायिक कार्यों में रुचि रखेंगे. उन्नति पथ पर आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामले सुखद बने रहेंगे. प्रिय के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. साथी सहयोग करेंगे. शुभता का संचार रहेगा. रिश्ते पक्ष में बनेंगे. प्रेम संवरेगा. भावनात्मक मजबूत होंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. मित्रों में विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता बढ़ी रहेगी. सोच बड़ी रखेंगे. चर्चा में असरदार रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यवहार प्रभावी होगा.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

आज का उपाय : पवनपुत्र हनुमानजी के दर्शन और वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं.

