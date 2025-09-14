आज 14 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: आर्थिक लाभ बेहतर बना रहेगा, ढिलाई से बचें

वृश्चिक - उद्योग व्यापार में प्रदर्शन संवार पर रहेगा.बड़ों के सानिध्य से उत्साहित रहेंंगे.पेशेवर कार्यों म अनुकूलता रहेगी.सहकार व सहयोग से उचित जगह बनाएंगे.योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.महत्वपूर्ण चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे.साझीदारी की भावना बनाए रखेंगे.मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे.अनुभवियों से संपर्क रखेंगे.लोगों से भेंट में सतर्कता रखेंगे.अनुबंधों में सावधानी रखेंगे.लाभ बेहतर बना रहेगा.ढिलाई से बचें.लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- सहकारिता के मामलों में गति आएगी.लक्ष्य की ओर गतिशीलता रखेंगे.आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहेंगे.परिस्थितियां सकारात्मक और प्रभावी बनी रहेंगी.बड़ी सोच से काम लेंगे.



धन संपत्ति- सामूहिक नेतृत्व पर जोर रखेंगे.आर्थिक उन्नति के अवसरों को भुनाएंगे.सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा.विभिन्न मामलों में फोकस बढ़ाएंगे.विभिन्न प्रयासों में साहस पराक्रम से काम लेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में विश्वास बढ़ेगा.रिश्तों में सहजता से आगे बढ़ेगे.एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखेंगे.उचित प्रस्ताव मिलेंगे.रिश्तों में मजबूती आएगी.विनम्रता दिखाएंगे.शुभता सौम्यता की भावना रहेगी.सुखद पल साझा करेंगे.जल्द भरोसे में नही आएं.प्रेम बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विश्वास ऊंचा बनाए रखेंगे.समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे.कार्यगति अच्छी रहेगी.व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.अनुशासन से आगे बढ़ेंगे.उत्साह मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक : 1 5 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : पितरों एवं सूर्यदेव को अर्घ्य दें.ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें.सूखे मेवे व मिश्री का प्रसाद बांटें.सक्रिय रहें.



