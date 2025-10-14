आज 14 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: लंबित मामले गति पाएंगे, तेजी बनाए रखेंगे

वृश्चिक - भाग्य की प्रबलता से चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम बने रहेंगे. व्यावसायिक मामलों में तेजी आएगी. परिजन व परिचित प्रसन्न रहेंगे. मनोरंजक यात्रा की संभावना रहेगी. आस्था और विश्वास से सफलता पाएंगे. कार्य व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. विविध सकारात्मक गतिविधियां बढ़ेंगी. विभिन्न ़क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. शिक्षा पर जोर देंगे. अध्यात्म में रुचि लेंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. सबका सहयोग मिलेगा. रचनात्मकता और प्रबंधन कार्य संवरेंगे.
नौकरी व्यवसाय- विभिन्न योजनाओं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. रणनीति पर अमल बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में उम्दा स्थिति बनाए रहेंगे. प्रदर्शन संबंधी असहजताएं दूर होंगी. लंबित मामले गति पाएंगे. तेजी बनाए रखेंगे.
धन संपत्ति- लाभ का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. करियर व्यापार में प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. उच्च संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियां में सकारात्मक बढ़ेगी. चले आ रहे अवरोध दूर होंगे. प्रभावी ढंग से कार्य करेंगे.
प्रेम मैत्री- रिश्तों में मिठास बढ़ाएंगे. घर में साज संवार बढ़ेगी. व्यवहार में प्रभावपूर्ण बनाए रखेंगे. भावनात्मक मामलों पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रों समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा रखेंगे. मन के विषय संवार पर बने रहेंगे. प्रेम पक्ष में सुधार होगा. विभिन्न मामलों में गति आएगी.
स्वास्थ्य मनोबल- अनुकूलता बनी रहेगी. शैक्षिक मामले संवरेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. पुण्यार्जन बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. परस्पर सहयोग रखेंगे.
शुभ अंक : 5 6 और 9
शुभ रंग : चमकदार लाल
आज का उपाय : राम भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. धार्मिक स्थल जाएं.