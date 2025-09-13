आज 13 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक कार्यों में मिलेगी सफलता, आज के दिन करें इस मंत्र का जाप

वृश्चिक - साझीदारी की योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. परस्पर सहयोग से उद्योग व्यापार पर फोकस बढ़ेगा. लेनदेन से जुड़े मामलों संवरेंगे. भावनात्मक संवाद में प्रभावी रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा. रिश्तों प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. आत्मविश्वास बढ़त पर रहेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. नेतृत्व को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरता बढ़ी रहेगी. कामकाजी स्थायित्व पर बल रखेंगे. लाभ प्रतिशत संवरेगा. विभिन्न मोर्चाें पर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. कारोबार बढ़त पर रहेगा. चर्चाओं में निसंकोच बने रहेंगे.

धन संपत्ति - सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. प्रयासों में पहल बढ़ाएंगे. वित्तीय मामलों में सहजता बनाए रखेंगे. भूमि भवन के मामले बनेंगे. आर्थिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध प्रभावशाली रहेंगे. रिश्तों को बढ़ावा मिलेगा. व्यवहार में सहज रहेंगे. बड़प्पन व विनम्रता से काम लेंगे. स्वजनों का साथ मिलेगा. निजी संबंधों में वृद्धि होगी. प्रभाव से बात रखेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रियजनों से भेंट मुलाकात होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सुविधाओं में बढ़त रहेगी. स्मरणीय पल बनेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं शांत रहेंगी. सुख सौख्य सहजता से आगे बढ़ेंगे. फोकस बढ़ाएंगे. सात्विकता रखेंगे.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: गहरा भूरा

आज का उपाय: पूर्वजों पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य जल दें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. जिम्मेदारी निभाएं.

