आज 13 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: बड़ी सोच से काम लें, अनुशासन से आगे बढ़ें

वृश्चिक - कामकाजी गतिविधियां पूर्ववत् बनी रहेंगी. करियर व्यापार सामान्य रहेगा. लेनदेन में धैर्य बनाए रखें. आर्थिक मामले लंबित रह सकते हैं. कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास व मनोबल बनाए रखें. सहजता सजगता से आगे बढ़ें. अनुबंधो में सावधानी बनाए रहेंगे. पेशेवरों का समर्थन बनाए रखें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित रहेंगे. साझीदारों का सहयोग रहेगा. चर्चाओं में सक्रियता दिखाएंगे. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. सूझबूझ से लक्ष्य साधें.

नौकरी व्यवसाय - वित्तीय मामले लंबित रह सकते हैं. सफलता प्रतिशत साधारण रहेगा. पेशेवर मामलों में सामंजस्य रखें. सफलता प्रतिशत औसत रहेगा. भार उठाने से बचें. कामकाजी वार्ताएं सामान्य रहेंगी. भूलचूक से बचें.

धन संपत्ति- आर्थिक उपलब्धियां मध्यम रहेंगी. लेनदेने में सतर्कता बनाए रहें. तार्किकता पर जोर दें. जिम्मेदारों से भेंट होगी. अप्रत्याशितता बनी रह सकती है. बड़ी सोच से काम लें. अनुशासन से आगे बढ़ें. धूर्तां से दूरी रखें.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत रिश्ते सहज व सहयोगी होंगे. आदर सत्कार का भाव रखेंगे. संबंधों में सजगता बनाए रहेंगे. रिश्तों में संतुलन रहेगा. चर्चा में सतर्कता रखेंगे. भावनात्मक मजबूती बढ़ाएंगे. रक्त संबंधों में सहज रहेंगे. समय लेकर भेंट के लिए जाएंगे. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- विनम्र वाणी व्यवहार पर बल दें. व्यवस्था व बड़प्पन बढ़ाएं. चर्चा में स्पष्ट रहें. मनोबल से काम लें. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें.

शुभ अंक : 1 5 और 9

शुभ रंग : सिदूंरी लाल

आज का उपाय : देवाधिदेव महादेव भोलेशंकर के परिवार का पूजन व अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----