आज 13 अगस्त 2025 वृश्चिक राशिफल: लंबित कार्यों में गति आएगी, संबंधों में मजबूती बढ़ेगी

वृश्चिक - मित्रों के साथ सुखकर वक्त बिताएंगे. कामकाज में उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा. कार्यव्यवस्था पर जोर देंगे. स्मार्ट वर्किंग से आवश्यक कार्य गति पाएं्रेगे. मित्रों के साथ मिलकर प्रयास बढ़ाएंगे. विभिन्न परिणाम पक्ष में बनेंगे. विविध मामलों में सबको साथ लेकर चलेंगे. शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. शिक्षा प्रशिक्षण में रुचि लेंगे. कामकाजी मामले संवरेंगे. तर्कशीलता एवं तथ्यात्मक व्यवहार रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर संवार पाएगा. कारोबारी उत्साह से आगे बढ़ेंगे. लेनदेन में सबसे बनाकर चलेंगे. पेशेवर विषयों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. सहकार व सजगता बनाए रहेंगे. लंबित कार्यों में गति आएगी. संबंधों में मजबूती बढ़ेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्य पाएंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. व्यावसायिक भेट संवाद की रूपरेखा बनेगी. अनुबंधों में नीति नियमों का पालन करेंगे. बचत व आय के मामले संतुलित रहेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में खुशी बनी रहेगी. परिवार के बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे. प्रेम और स्नेह के प्रयास सफल होंगे. मन की बात में धैर्य दिखाएंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. मूल्यवान भेंट दे सकते हैं. रिश्तों में घनिष्ठता बढ़ेगी. संबंधों में ऊर्जा भरेंगे. करीबी एवं मित्र प्रसन्न होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्यता बढ़ाएंगे. संबंध सकारात्मक रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. सहनशीलता बनाए रखेंगे. दिखावे में नहीं आएंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

Advertisement

शुभ अंक : 3 5 और 9

शुभ रंग : गुड़ समान

आज का उपाय : शंकरनंदन भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. दूर्वा पान और मोदक चढ़ाएं. अतिउत्साह से बचें.



---- समाप्त ----