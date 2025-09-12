scorecardresearch
 

Feedback

आज 12 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले सेहत का रखें ख्याल, निवेश पर ध्यान दें

Aaj ka Vrishchik Rashifal 12 September 2025, Scorpio Horoscope Today: लापरवाही पर अंकुश बढ़ाएं. उधार का लेनदेन न करें. नियम अनुशासन रखें. भेंटवार्ता में नियंत्रण से काम लें. स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहेंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. समयबद्धता बनाए रखेंगे. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक  - कामकाज स्तरीय बना रहेगा. पेशेवर संबंधों को आगे बढ़ाएंगे. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. सहकार व सहनशीलता बनाए रखेंगे. कामकाज में सक्रियता दिखाएंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से सलाह रखेंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. बजट से चलें. लापरवाही पर अंकुश बढ़ाएं. उधार का लेनदेन न करें. नियम अनुशासन रखें. भंेटवार्ता में नियंत्रण से काम लें. स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहेंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. समयबद्धता बनाए रखेंगे. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- मेहनत और लगन से लक्ष्य साधेंगे. नियम व तथ्यों पर जोर रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग की नीति रहेगी. कामकाजी प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. मेहनत पर भरोसा बनाए रखेंगे. सेवा़क्षेत्र एवं नौकरी से जुडेंगे.

धन संपत्ति- विविध कार्यों से जुड़ेगे. सजगता से काम लेंगे. आर्थिक खर्च व निवेश पर ध्यान दें. बजट बढ़ सकता है. सतर्कता चलने की कोशिश करें. पेशेवर मामलों में गति आएगी. आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें.

सम्बंधित ख़बरें

सफेदपोश ठगों सें बचें, व्यवस्था व अनुशासन बनाए रखें 
वृश्चिक: हर काम सावधानी से करें, लंबी दूरी की यात्रा से बचें 
सहकार व सजगता रखेंगे, लंबित कार्यां में गति आएगी 
वृश्चिक: भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, परिवार में सुख बढ़ेगा 
किसी काम को लेकर तनाव रहेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा 

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मन की बात कहने में संकोच रहेगा. धैर्य और विनम्रता अपनाएंगे. वार्ता में उतावली न दिखाएं. रिश्ते संवार पाएंगे. मन के मामलों को संतुलित रखेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे. प्रेम प्रसंगों में पहल से बचेंगे. अपनों का सम्मान रखेंगे. धैर्य दिखाएंगे. अन्य भावनाओं का सम्मान करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही न दिखाएं. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहें. रोग उभर सकते हैं. अतिउत्साह में न आएं. मनोबल बना रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक:  3 6 और 9

शुभ रंग: रेड चिली

आज का उपाय: विधिवत् पितृ तर्पण करें व अर्घ्य दें. मीठे रसीले खाद्य पदार्थाें व चांदी का दान प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. समय प्रबंध बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement