आज 12 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं, आत्मविश्वास से कार्य करें

वृश्चिक - सामान्य स्थिति को बनाए रखने वाला समय है. आकस्मिक घटनाक्रम का सामना कर सकते हैं. जोखिमपूर्ण कार्योंं से बचेंगे. अपरिचितों से दूरी रखेंगे. अफवाह से प्रभावित न हों. अतिउत्साह में आकर जोखिम लेने की चूक न करें. अन्य की बातों व बहकावे में आने से बचें. कामकाज में ढिलाई व लापरवाही न बरतें. जल्दबाजी में चर्चा समझौते न करें. अत्यधिक भार उठाने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. नवीन प्रयासो में सहजता दिखाएंगे. मितभाषी रहें.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यवसाय में विविध प्रयास पूर्ववत् रहेंगे. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. पेशेवरता बनाए रखें. कार्य व्यापार में जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. आत्मविश्वास से कार्य करें.

धन संपत्ति- सफलता प्रतिशत सामान्य बना रहेगा. परिस्थितियां मिश्रित रह सकती हैं. लोभ प्रलोभन प्रभाव में न आएं. साहस संपर्क बनाए रखें. सूझबूझ और नियम बनाए रखेंगे. करीबियों के सहयोग से मामले बनेंगे.

प्रेम मैत्री- आवश्यक सूचनाएं मिल सकती हैं. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें. व्यर्थ क आशंकाओं में न आएं. वाणी व्यवहार मधुर रखें. गरिमा गोपनीयता पर जोर रहेगा. रिश्तों में सहजता बनाए रखें. मन की बात स्पष्टता से कहें. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. परिजन सहयोगी होंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- सात्विकता रखें. तैयारी पर जोर बढ़ाएं. विनम्रता से काम लें. जिद को त्यागें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. योजना के अनुसार आगे बढ़ते रहेंगे.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव की पूजा करें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मदद बनाए रखें.

---- समाप्त ----