आज 11 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: मन के मामले स्पष्ट रहेंगे, सहकार व सफलता से उत्साहित रहेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 11 October 2025, Scorpio Horoscope Today: खुशियां को साझा करेंगे. संपर्क संवाद में सफल होंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. स्मरणीय पल साझा करेंगे. मन के मामले स्पष्ट रहेंगे. सहकार व सफलता से उत्साहित रहेंगे. मित्रता बल पाएगी. रिश्तों में सुधार होगा.

वृश्चिक  - उद्योग में सक्रियता आएगी. करियर व्यापार में जिम्मेदारों का साथ समर्थन प्राप्त होगा. प्रियजनां से करीबी बढ़ेगी. श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. कार्ययोजनाएं लक्ष्य पाएंगी. दाम्पत्य में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. लाभ एवं प्रभाव बनाए रखेंगे. साझीदारी के प्रयासों में तेजी आएगी. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. व्यवस्था को बल मिलेगा. आय के स्त्रोत बढ़ेंगे. वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. करियर कारोबार में संवार बढ़ेगा. विषयों को लेकर स्पष्टता बढ़ेगी. साहस से काम लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. निरंतरता व अनुशासन से लाभ बेहतर बनाए रखेंगे. कारोबारी अवसरों को भुनाएंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी. साथीगण सहयोगी होंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. संकोच त्यागें.

धन संपत्ति- आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाएंगे. विविध मामलों में गति बढ़ाएंगे. भूमि भवन से जुड़ीं योजनाओं को गति देंगे. स्थायित्व के मामले संवरेंगे. पेशेवर मामले संवरेंगे. विविध विषयों में उपलब्धियां करीबियों को उत्साहित रखेंगी.

प्रेम मैत्री- घर में प्रेम और स्नेह बढ़ेगा. परस्पर सहयोग बना रहेगा. खुशियां को साझा करेंगे. संपर्क संवाद में सफल होंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. स्मरणीय पल साझा करेंगे. मन के मामले स्पष्ट रहेंगे. सहकार व सफलता से उत्साहित रहेंगे. मित्रता बल पाएगी. रिश्तों में सुधार होगा.

स्वास्थ्य मनोबल- स्थायित्व पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयासों पर फोकस रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. मनोबल उत्साह से भरे रहेंगे. पद प्रतिष्ठा पाएंगे.

शुभ अंक : 3 8 और 9

शुभ रंग : मडकलर

आज का उपाय : महाबली परमवीर संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान एवं प्रयोग बढ़ाएं. टीम पर भरोसा बनाए रखें.

