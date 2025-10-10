scorecardresearch
 

Feedback

आज 10 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: भूमि भवन के मामले बेहतर रहेंगे, करवा चौथ पर करें ये एक काम

Aaj ka Vrishchik Rashifal 10 October 2025, Scorpio Horoscope Today: औद्योगिक कार्यों में हितलाभ बढ़ेगा. भेंट चर्चा में प्रभावी रहेंगे. लाभ और स्थिरता बढ़ाएंगे. विभिन्न परिणाम पक्ष में बनेंगे. सफलता की राह खुलेगी. टीम पर भरोसा बढ़ेगा. भूमि भवन के मामले बेहतर रहेंगे.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक - कार्य व्यापार में तेज गति आएगी. जीवनसाथी का त्याग और समर्पण आपको प्रभावित करेगा. उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. कारोबारी लक्ष्यों को पूरा करेंगे. आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. कार्यों को समय पर करेंगे. वाणिज्य व्यापार गति लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. निजी विषयों को हल करेंगे. अतिउत्साह से बचेंगे. मेहनत से लक्ष्य पूरे करने की कोशिश बनाए रखें. करीबियां से सूचनाएं साझा करेंगे. निजी जीवन खुशहाल रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. सबका साथ सहयोग पाएंगे. साझा अनुबंधों में सक्रियता आएगी. निर्णय लेने में सहज होंगे. विविध अवसरों का लाभ उठाएंगे. नेतृत्व और प्रबंधन संवरेंगे. पेशेवर संबंध संवारेंगे.

धन संपत्ति- औद्योगिक कार्यों में हितलाभ बढ़ेगा. भेंट चर्चा में प्रभावी रहेंगे. लाभ और स्थिरता बढ़ाएंगे. विभिन्न परिणाम पक्ष में बनेंगे. सफलता की राह खुलेगी. टीम पर भरोसा बढ़ेगा. भूमि भवन के मामले बेहतर रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

अपने खर्चों को कंट्रोल करें, नेगेटिव विचारों से बचें 
वृश्चिक राशि वाले सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अतिउत्साह में नहीं आएंगे 
कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी, अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा 
वृश्चिक राशि वाले समकक्षों का पाएंगे साथ, जिम्मेदारियों को करेंगे पूरा 
हर काम सावधानी से करें, उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें 

प्रेम मैत्री- पारिवार में मधुरता रहेगी. मित्रता बल पाएगी. रिश्ते मजबूत होंगे. जिद अहंकार से बचें. साथी प्रसन्न रहेंगे. संबंधों में घनिष्ठता बढ़ेगी. प्रेम व्यवहार मजबूत बनाएंगे. प्रभावपूर्ण लोगों से भेंट होगी. संवाद संपर्क बढ़ेगा. चर्चाओं में सतर्कता बरतेंगे. मन के मामले संवरेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- मित्रगण सहायक होंगे. फोकस बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. भावनात्मक मजबूत बने रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 6 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : विवाहिताएं करक चतुर्थी का व्रत रखें. चंद्रमा को अर्घ्य दें. देवी मां की पूजा करें. बड़प्पन रखें. योग बढ़ाएं. बड़बोलेपन से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement