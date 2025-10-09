आज 9 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अतिउत्साह में नहीं आएंगे

वृश्चिक - करियर में सेवाभावना और सहयोग का नजरिया बढ़ाएंगे. परस्पर सामंजस्य पर जोर देंंगे. जिद व अहंकार को त्यागें. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. निर्णय क्षमता मजबूत होगी. मेहनत और लगन से आर्थिक प्रयास बनेंगे. सहज सफलता बनी रहेगी. सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से बनाए रखेंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. बजट से चलेंगे. लापरवाही पर अंकुश रखेंगे. लोगों की बातों में आने से बचें. सोच विचारकर निर्णय लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी गतिविधियों में बेहतर होंगे. रुटीन संवारेंगे. चर्चा संवाद में संतुलन रखेंगे. बड़प्पन व पेशेवरता बनाए रखेंगे. नियम व अनुशासन पर जोर रखेंगे. कामकाज में सजगता बनाए रखेंगे. सेवाभावना बनाए रखेंगे. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएं. समय प्रबंधन बनाए रखें.

धन संपत्ति- उतावलापन न दिखाएं. आर्थिक स्पष्टता बनाए रहें. विपक्ष सक्रियता दिखाएगा. अनुशासन व परिश्रम पर जोर रहेगा. सतर्कता बढ़ाए रखेंगे. क्षमताओं में वृद्धि होगी. पेशेवर संबंधों का सम्मान करें.

प्रेम मैत्री- अन्य की भावनात्मक बातों में न आएं. प्रेम स्नेह के मामलों में पहल से बचें. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. धैर्य दिखाएंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे. वचन निभाएंगे. सामंजस्य बढ़ाएंगे. भरोसा बनाए रखें. तथ्यों पर ध्यान दें. बहकावे में न आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- सात्विक रहें. अतिउत्साह में नहीं आएंगे. मनोबल बना रहेगा. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. समकक्ष सहयोगी होंगे. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. श्रमशील रहें.

---- समाप्त ----