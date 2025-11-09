scorecardresearch
 

आज 9 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: स्वास्थ्य से समझौता न करें, दबाव का अनुभव हो सकता है

Aaj ka Vrishchik Rashifal 9 November 2025, Scorpio Horoscope Today: रिश्तों को गति मिलेगी. जरूरी चर्चाओं को अनदेखा न करें. विभिन्न मामले साधारण बनेंगे. करीबी मददगार होंगे. परस्पर सहकार से संतुलन बढ़ाएंगे.

scorpio horoscope
वृश्चिक- पारिवारिक एवं व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बना रहेगा. नीति नियम निरंतरता बनाए रखेंगे. कामकाज का स्तर साधारण रहेगा. शोधकार्यों में रुचि दिखाएंगे. परिजनों के सहयोग से परिणाम साधेंगे. अपनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. करियर व्यवसाय में आकस्मिकता बनी रहेगी. सूझबूझ और विनय विवेक से काम लें. महत्वपूर्ण मामलों में समय सीमा का ध्यान रखें. मामले लंबित रह सकते हैं. विभिन्न परिस्थितियां प्रभावित रह सकती हैं. उचित अवसर का इंतजार करें.

नौकरी व्यवसाय- तथ्यों पर बल बनाए रखें. पेशेवरों व करीबियों पर भरोसा बढ़ेगा. करियर व्यवसाय में रुटीन प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सफलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. नियमों का पालन व अनुशासन बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लेनदेन में धोखे की आशंका है. पेशेवर कार्यों में अतिरिक्त सावधानी बनाए रखें. आर्थिक व्यवहार में तार्किकता व सजगता बढ़ाएं. व्यवस्था पर नियंत्रण रखें. उधारी से बचें. भ्रम और बहकावे से बचें.

प्रेम मैत्री- दिल की बात सबसे साझा करने की आदत से बचें. लोग आपकी मासूमियत का फायदा उठा सकते हैं. भावनात्मक मजबूत बने रहें. रिश्तों को गति मिलेगी. जरूरी चर्चाओं को अनदेखा न करें. विभिन्न मामले साधारण बनेंगे. करीबी मददगार होंगे. परस्पर सहकार से संतुलन बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जीवनशैली सहज रहेगी. चर्चा में स्पष्टता बनाए रहें. रहन सहन साधारण रहेगा. वाणी व्यवहार पर ध्यान दें. स्वास्थ्य से समझौता न करें. दबाव अनुभव हो सकता ळै.

शुभ अंक : 1 2 और 9

शुभ रंग : चमकीला लाल

आज का उपाय : भागवान भास्कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. वचन रखें. विनम्र रहें.

