आज 8 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले समकक्षों का पाएंगे साथ, जिम्मेदारियों को करेंगे पूरा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 8 October 2025, Scorpio Horoscope Today: आशंकाओं में न आएं. पूर्व परिचितों से भेंट संभव है. निजी रिश्ते संवरेंगे. मित्रों का साथ सहयोग पाएंगे. रचनात्मकता बल पाएगी. कामकाजी गतिविधियों पर जोर देंगे.

scorpio horoscope
वृश्चिक - परिश्रम पर फोकस बना रहेगा. निर्णय लेने में सहजता दिखाएंगे. तेज प्रतिक्रिया देने से बचें. तार्किकता पर जोर दें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. आशंकाओं में न आएं. पूर्व परिचितों से भेंट संभव है. निजी रिश्ते संवरेंगे. मित्रों का साथ सहयोग पाएंगे. रचनात्मकता बल पाएगी. कामकाजी गतिविधियों पर जोर देंगे. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. धोखेबाजी कार्य प्रभावित कर सकती है. विनम्रता बनाए रहें. परिश्रम से परिणाम बनेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में फोकस बनाए रखें. अनुभवियों की सलाह रखेंगे. कारोबार में सतर्कता लाएं. बहस विवाद से बचें. उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे. अनुशासन पर बल रखेंगे. सेवाक्षेत्र से जुड़ेंगे.

धन संपत्ति- लाभ बेहतर बनाए रखने का प्रयास होगा. ठगों से सजग रहें. लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ाएं. भावुकता से बचें. कर्मठता पर भरोसा बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में धैर्य से काम लेंगे. उतावलापन नहीं दिखाएं. सहयोगियों की सलाह सुनेंगे. तार्किकता पर जोर रखेंगे. चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएंगे. प्रियजनों की अनदेखी से बचें. रिश्तों में अनुकूलता बनी रहेगी. संबंधों में समन्वय बनाए रखें. वाणी व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. समकक्षों का सहयोग पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- परिस्थिति का सामना करने सावधान रहें. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. मनोबल बना रहेगा. योग प्राणायाम बढ़ाएं. रोग उभर सकते हैं. श्रमशील बनाए रहें.

शुभ अंक : 5 8 और 9

शुभ रंग : बादामी

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. अफवाह से बचें.

---- समाप्त ----
