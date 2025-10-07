आज 7 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वालों का दिन बीतेगा अच्छा, खर्चो से रहें सावधान

वृश्चिक - अपनों के साथ सुखद पलों को साझा करेंगे. मित्र मंडली के साथ क्क्त बिताएंगे. गुरुजनों की आज्ञा का अनुपालन रखेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. करीबियों के साथ मिलेगा. शिक्षा पर जोर रहेगा. करियर कारोबार में पेशेवरता बनाए रखें. आर्थिक पक्ष बल पाएगा. विविध कार्यों को गति देंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. अन्य के प्रति सद्भाव बनाए रहेंगे. लक्ष्यों को जल्द पूरा करने की सोच रखेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि लेंगे. बौद्धिक प्रयास बेहतर होंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में साहस बढ़ा हुआ रहेगा. कार्यक्षेत्र में प्रभावी रहेंगे. जिम्मेदारों से तालमेल रखेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. करियर संवार पर बना ररहेगा. कामकाज में सक्रियता रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय येजनाएं पक्ष में बनेंगी. चतुरतापूर्ण फैसले लेंगे. विविध कार्यों को गति देंगे. नवीन कार्यों में शीघ्रता दिखाएंगे. उमंग उत्साह से काम लेंगे. सामर्थ्य से जगह बनाए रहेंगे. बड़ों से नजदीकी रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह को बल मिलेगा. निजी मामले सुखकर बने रहेंगे. भावनात्मक मामले बेहतर रहेंगे. रिश्ते पक्ष में बनेंगे. संबंधियों का विश्वास जीतेंगे. मित्रगण परस्पर खुशी बढ़ाएंगे. रिश्ते संवारेंगे. संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. अनुभवियां की सलाह रखेंगे. प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी.

स्वास्थ्य मनोबल- नीति नियमों का पालन करेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सजगता से कार्य करेंगे. आज्ञापालन बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व प्रभावी होगा. मेलजोल को बढ़ावा देंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 7 8 और 9

शुभ रंग : चमकदार लाल

आज का उपाय : अतुलित बल और बुद्धि के धनी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. स्वास्थ्य पर जोर रखें.

---- समाप्त ----