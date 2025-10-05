आज 5 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: जरूरी वस्तु की खरीदी कर सकते हैं, लाभ अपेक्षित बना रहेगा

वृश्चिक - पारिवारिक पक्ष में धैर्य बढ़ाए रहें. निजी संबंधों मेंं रुचि बनी रहेगी. स्वार्थ का त्याग करेंगे. कामकाजी सक्रियता दिखाएंगे. पेशेवर वार्ता में स्पष्टता बनाए रहेंगे. आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. संकोच का भाव बना रहेगा. भावनाओं में बहकर निर्णय न लें. जिद से बचाव रखें. चर्चा संवाद प्रभावी रहेंगे. सुख सुविधाओं पर फोकस रखेंगे. सहनशीलता बढ़ाएंगे. जिद अहंकार से बचें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. सीख सलाह पर ध्यान दें. संबंधों में शुभता का संचार रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक लाभ संवार पाएगा. व्यवस्था और प्रबंधन पर ध्यान देंगे. योजनाएं गति लेंगी. अधिकारियों की सुनेंगे. कामकाज में निरंतरता बनाए रखेंगे. व्यापार में लाभ बढ़ेगा.

धन संपत्ति- कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. जरूरी वस्तु की खरीदी कर सकते हैं. लाभ अपेक्षित बना रहेगा. पेशेवरों से बनाकर चलेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. भवन वाहन के मामले बनेंगे.

प्रेम मैत्री- चर्चा में जल्दबाजी से बचें. रिश्तों में सहजता रहेगी. परिवार में शुभता का संचार बना रहेगा. विनम्रता से काम लेंगे. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. जिम्मेदारों से भेंट होगीं. सभी का सम्मान सत्कार बनाए रखेंगे. अपनों को सरप्राइज देंगे. सीख सलाह बनाए रखें. भावनात्मक संतुलन पर जोर दें.

स्वास्थ्य मनोबल- भावुकता पर अंकुश बढ़ाएं. आत्मनियंत्रण बनाए रखें. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. घर परिवार पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य जांच नियमित रखेंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे.

शुभ अंक : 1 5 6 और 9

शुभ रंग : रेड रोज

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. विवाद से बचें.

---- समाप्त ----